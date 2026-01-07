El Ayuntamiento de Mieres prohíbe cantar, escuchar música o usar el móvil a sus trabajadores en su jornada laboral

Archivo - Mieres - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pasado 2 de enero de 2026, el personal municipal del Ayuntamiento de Mieres recibía una circular del Concejal de Recursos Humanos, Francisco Javier García, en la que les comunica normas de conducta durante toda la jornada laboral entre las que se incluye la prohibición de "cantar o tararear, escuchar música durante la jornada laboral, así como el uso de móviles", entre otras.

La circular incide en que se busca "garantizar la excelencia en el servicio y mantener un entorno de trabajo profesional, saludable y respetuoso". Para ello se incide en que los dispositivos móviles deberán permanecer guardados y en modo de silencio y su uso se limitará únicamente a los tiempos de descanso establecido.

Se establece además que "con el fin de garantizar la atención plena no está permitido el uso de auriculares ni la reproducción de música personal en las áreas de trabajo". Añade la circular que "la atención debe estar plenamente centrada en las necesidades de lo/as ciudadano/as y en la respetuosa comunicación con el equipo de trabajo".

Además se traslada a los trabajadores que para "preservar un entorno profesional y evitar distracciones, se solicita a todo el personal abstenerse de cantar, tararear o realizar ruidos innecesarios durante toda la jornada laboral que puedan afectar la percepción de seriedad y calidad de nuestro servicio".

"El incumplimiento de estas normas afecta directamente a la imagen del Ayuntamiento y a la atención a la ciudadanía, por lo que su observancia es responsabilidad de todos. Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso para mantener los estándares de calidad que nos definen", concluye la circular trasladada a todos los trabajadores.

RECHAZO POR PARTE DE CSIF

Desde el sindicato CSIF han mostrado su rechazo por las formas y fondo de la comunicación. Indica el sindicato que el Gobierno de IU les exigió a los empleados municipales facilitarles el número de teléfono personal, y a través de su móvil, recibían órdenes, códigos de acceso al correo electrónico, a los expedientes administrativos, consultas y preguntas de los y las concejales durante la jornada laboral y fuera de ella, no respetando su tiempo de descanso, algo habitual.

"Olvida el concejal que, en casos de urgencias, como, por ejemplo, en la última explosión de gas, no hizo falta que llamasen a todos los trabajadores que podían prestar servicio, ya que acudieron voluntariamente y se pusieron a disposición".

El sindicato asegura que otro de los fallos de la Circular emitida, es que, una vez instaurado el sistema de fichaje a través del ordenador, el teletrabajo y la administración electrónica, a los empleados municipales les implantaron aplicaciones en sus dispositivos particulares por lo que han de usarlos en horario laboral, recibiendo a su vez en éstos las notificaciones personales, tanto del propio Ayuntamiento como de la ciudadanía, al tener derivados los teléfonos de oficinas al particular de cada empleado.

"El hecho de prohibir la música en general, es algo inaudito, pues muchos centros de trabajo, tanto en otras Administraciones, como en empresas privadas, tienen melodías ambientales que propician la concentración, la relajación, y son positivas tanto para las personas trabajadoras como para la ciudadanía", inciden desde CSIF.

Ante esta Circular, CSIF manifestó su "sorpresa e indignación, al establecerse un nuevo hecho como causa de apertura de expediente disciplinario y sanción a quien desobedezca esta orden".