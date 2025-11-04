El Ayuntamiento de Oviedo aclara: Los aparcamientos de Ferreros se subastarán a los vecinos de Ciudad Naranco

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha afirmado este martes que el Consistorio sacará a subasta las 421 plazas del aparcamiento de Ferreros II, priorizando a los vecinos que vivan o trabajen en Ciudad Naranco. La adjudicación se realizará en función de la mejor oferta económica que se presente por plaza.

Arias ha hecho este anuncio tras ser preguntado por el edil del PSOE Jorge García Monsalve sobre cómo se van a vender estas plazas, procedentes de la extinta Cinturón Verde y de titularidad municipal. "Apúntalo", le ha dicho Arias a Monsalve, después de que el edil socialista pusiera de manifiesto los cambios de criterio protagonizados por el PP desde que decidió dar salida a estas plazas.

La subasta, ha defendido el edil 'popular', se hará de manera individualizada entre los vecinos y trabajadores en Ciudad Naranco, por recomendación de los técnicos municipales. "La mejor oferta económica será exclusivamente determinante para la elección de la plaza", ha subrayado Arias.