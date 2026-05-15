El Ayuntamiento y Rain Forest firman un acuerdo con el American Museum of Natural History de Nueva York. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón y el Bioparc Acuario de Gijón han sellado este viernes un acuerdo de colaboración con el prestigioso American Museum of Natural History (Museo Americano de Historia Natural) de Nueva York.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el acuerdo, que permitirá conectar la ciudad con una institución líder mundial en investigación y comunicación de las ciencias naturales, supone un salto cualitativo en la proyección internacional del Acuario como referente en educación ambiental, conservación marina y divulgación científica.

Se establece así un marco de colaboración orientado al intercambio de conocimiento y experiencias en ámbitos clave como la biodiversidad, la preservación de ecosistemas marinos y la innovación en el ámbito educativo.

Entre las principales líneas, el convenio contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas, intercambio de contenidos educativos y la exploración de proyectos expositivos y divulgativos compartidos.

"La ciudad tendrá una mayor proyección internacional a través del Acuario y de su labor de conservación de los ecosistemas marinos y de divulgación científica", ha destacado el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios. "Esta es, sin duda, una iniciativa fantástica que se suma a los proyectos organizados en este 20 aniversario", ha agregado.

Por su parte, el director del Bioparc Acuario, Alejandro Beneit, ha indicado que llevaban mucho tiempo trabajando para mejorar el Acuario, pero también para reforzar su proyección internacional y la de la propia ciudad.

"Estar hoy aquí es un hito que marca el inicio de una nueva etapa de colaboración con algunas de las instituciones científicas y culturales más importantes del mundo", ha remarcado Beneit.

Este ha incidido en que toda la labor llevada a cabo estos últimos años en colaboración con el Ayuntamiento, "está generando un creciente interés en el ámbito internacional".

Al tiempo, ha apuntado que se está trabajando ya en el establecimiento de nuevos convenios con otras entidades de referencia en la conservación del Medio Ambiente, como la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.