El Ayuntamiento de Siero ejecuta una obra de emergencia en un puente sobre la A-64 para evitar desprendimientos

Instalación de la valla metálica. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero está llevando a cabo una obra de emergencia para instalar una malla metálica de protección frente a desprendimientos en el puente situado sobre la autovía A-64, en el punto kilométrico 28+250.

Los trabajos, que comenzaron esta pasada madrugada, cuentan con un presupuesto de 60.389 euros y tienen como objetivo evitar la caída de fragmentos de hormigón desde los pretiles del tablero a la calzada inferior, tras haberse detectado un deterioro de la estructura que ya ha provocado desprendimientos.

La actuación, según informa el Ayuntamiento, consiste en la colocación de una solución provisional basada en la instalación de una malla metálica galvanizada, anclada a la propia estructura del puente mediante cables y pernos. El sistema presenta un paso reducido que permitirá retener incluso pequeños fragmentos de hormigón, incrementando así la seguridad de los usuarios de la vía.