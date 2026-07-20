Balance del Boombastic: Dos detenidos y más de 200 infracciones por drogas

Dos agentes de la Guardia Civil supervisan el desarrollo del festival Boombastic de Llanera. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a dos personas y ha tramitado 230 infracciones administrativas durante la celebración del festival Boombastic en Llanera. Una de las detenciones fue por tráfico de drogas y otra por resistencia y desobediencia a Agente de la Autoridad.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, el festival se ha desarrollado de manera "tranquila" y "sin incidencias reseñables" a pesar de que en el recinto de La Morgal se reunieron más de 70.000 personas.

En total, se han contabilizado siete infracciones penales. De ellas, una por hurto, otra por apropiación indebida, otra por robo con fuerza, una por amenazas, otra por lesiones, otra por resistencia y desobediencia a Agente de la Autoridad y la última, por un delito contra la salud pública.

Como resultado de estas actuaciones se han efectuado dos detenciones. La primera se llevó a cabo la tarde del día 15, al intervenir a uno de los asistentes 20 pastillas de éxtasis preparadas para su venta y distribución al menudeo. También portaba dos gramos de cocaína y nueve de hachís.

La segunda detención tuvo lugar en la noche del día 18, por un delito de resistencia y desobediencia a Agente de la Autoridad. El detenido se dio a la fuga empujando a uno de los componentes de la Guardia Civil que intentaba identificarlo, oponiendo resistencia ante su detención.

212 INFRACCIONES POR CONSUMO O TENENCIA DE DROGAS

Con respecto a las infracciones administrativas, se han tramitado un total de 230 infracciones de las que destacan 212 por consumo o tenencia de droga en la vía pública, seguidas de seis por portar o exhibir armas blancas, dos por desobediencia o resistencia a agente de la autoridad, tres por faltas de respeto a Agente de la Autoridad, y siete vinculadas a diversas normativas nacionales.

La droga intervenida ha sido en su mayoría hachís y marihuana, decomisándose también tusi (cocaína rosa), cocaína, MDMA y pastillas de éxtasis.

Durante los seis días que ha durado el evento, han intervenido un total de 405 efectivos de la Guardia Civil. Ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Equipo Roca, Equipo @, Pegaso, Seprona, Patrullas Fiscales, Servicio Cinológico, Sector de Tráfico, Policía Judicial y Patrullas territoriales de Seguridad Ciudadana. El dispositivo contó también con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil de Asturias y con la Unidad Aérea (drones). Como en años anteriores se ha contado con el apoyo externo del Grupo de Reserva y Seguridad (G.R.S.) con base en Pontevedra.