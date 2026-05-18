Balance del fin de semana: Asturias registra 20 accidentes de tráfico en un solo día

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OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado un total de 38 siniestros viales durante el fin de semana del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026, unos accidentes que se han saldado con un balance de doce heridos leves, uno grave y otra persona que ha quedado pendiente de valoración, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias. La peor parte se la llevó la jornada del viernes, que concentró 20 accidentes en solo un día.

La jornada del viernes día 15 ha concentrado el mayor número de incidencias, con un total de 20 accidentes de tráfico en las vías de la comunidad. Como consecuencia de estos siniestros, tres personas han resultado heridas de carácter leve, mientras que una cuarta ha quedado pendiente de valoración médica.

Por su parte, durante el sábado 16 de mayo se han contabilizado 12 accidentes de tráfico en la región. Este día ha registrado el balance de lesividad más severo del fin de semana, al saldarse con cinco heridos leves y una persona herida de gravedad.

Finalmente, la siniestralidad vial ha descendido el domingo 17 de mayo, jornada en la que se han registrado seis accidentes en las carreteras del Principado. Estos últimos incidentes del fin de semana se han saldado con cuatro personas heridas leves.