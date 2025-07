Barbón acusa al Gobierno de Aznar de "otra ilegalidad más" en la prórroga del peaje del Huerna y exige responsabilidades

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que la Unión Europea considera "ilegal" la prórroga de la concesión del peaje del Huerna acordada durante el Gobierno de José María Aznar y ha instado a que se depuren responsabilidades: "Es otra cosa ilegal más que hizo el Gobierno de Aznar. Lo llevo diciendo tiempo. Es inequívoco que aquel Gobierno, presidido por el señor Aznar y con el señor Álvarez Cascos de ministro, hizo algo que la Unión Europea interpreta como ilegal".

Barbón ha subrayado que espera que el procedimiento abierto por la Comisión Europea y la posible judicialización en el ámbito comunitario concluyan con la supresión del peaje: "La cuestión es clara: en el Principado de Asturias tenemos muy claro que si esto es ilegal, debe desembocar en su desaparición".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha recordado que todos los gobiernos están sujetos al principio de seguridad jurídica, lo que les obliga a defender actos administrativos previos si su rectificación puede causar perjuicio económico a las arcas públicas, más allá de la opinión política que se tenga al respecto: "El actual Gobierno de España, aunque no esté de acuerdo, debe defender por seguridad jurídica e impacto económico los posibles perjuicios".

Barbón ha remarcado que la defensa de los actos de la Administración es una obligación jurídica, independientemente del cambio de gobiernos, y ha señalado que será el Ministerio quien deba justificar su postura final. "Mi posición es clara: estoy a la espera de que esto se confirme y, lógicamente, es una oportunidad de oro, primero para poner responsables encima de la mesa, en este caso el presidente Aznar y su gobierno, y Álvaro Cascos como ministro; y en segundo lugar para ver si hay una reparación para Asturias", ha concluido.

OBRAS EN EL HUERNA. PIDE COMPRENSIÓN

Por su parte el presidente del Principado de Asturias ha reconocido este viernes las molestias que están generando las obras este verano en la autopista del Huerna, pero ha pedido comprensión a la ciudadanía ante la complejidad de los procedimientos administrativos que condicionan su planificación: "Es verdad que ralentiza el tránsito, es verdad que seguramente no sea la mejor época, pero también es verdad que las obras se hacen en ocasiones cuando las adjudicaciones y licitaciones van".

Barbón ha señalado que entiende el malestar de los usuarios, especialmente durante una temporada de alta circulación, pero ha recalcado que los tiempos de la administración no siempre permiten elegir el momento óptimo para ejecutar los trabajos. "Aunque no lo crean, los procesos de licitación son muy largos, muy costosos. Lo saben bien los alcaldes y alcaldesas, lo sabemos bien quienes hemos gobernado", ha añadido.

En este sentido, el presidente ha recordado que la gestión pública está sometida a una burocracia que a menudo escapa al sentido común inmediato. "Yo entiendo, a veces, esto me pasa en la Junta: debato con gente que nunca gobernó, ni una comunidad de vecinos. Entiendo que sean críticos, pero si hubieran gobernado, sabrían lo complejo que es".

Barbón ha reiterado que no justifica ni defiende el momento elegido para acometer las obras, pero ha insistido en que se trata de una situación habitual por cómo funciona la contratación pública: "No lo justifico ni lo defiendo, ni mucho menos, pero me imagino que haya sido como se ha podido conseguir".