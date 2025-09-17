Barbón advierte en Bruselas del impacto del recorte de la PAC en el campo asturiano y español

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha alertado este miércoles desde Bruselas sobre los graves perjuicios que supondría el recorte de fondos de la Política Agraria Común (PAC) para los agricultores y ganaderos, tras mantener una reunión de trabajo con eurodiputados españoles. "Gracias a la Política Agraria Común, la ganadería y la agricultura subsiste y existe en Asturias y en España", ha manifestado.

Barbón ha destacado la importancia de estos fondos, advirtiendo que "ese recorte que propone la Comisión Europea es gravemente perjudicial" para el sector primario. Ha incidido especialmente en la necesidad de preservar los recursos destinados al desarrollo regional, que considera fundamentales para el mantenimiento de las comunidades rurales.

El presidente del Gobierno asturiano ha explicado que esta tarde se reunirá con el comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, para expresar su preocupación por la posible nacionalización de estos fondos. "Las comunidades autónomas o las regiones podemos perder el poder que en estos momentos tenemos", ha señalado, recordando conversaciones previas mantenidas en Estrasburgo.

En este contexto, Barbón ha subrayado la importancia de lograr una mayoría parlamentaria en el debate del marco financiero plurianual que permita "salvaguardar ese desarrollo regional". Ha enfatizado que estos fondos son los que sostienen programas clave como el programa Leader en España y Asturias.

El presidente asturiano ha manifestado su compromiso de defender junto con el resto de comunidades autónomas y el Comité de las Regiones unos fondos que considera esenciales para el mantenimiento del tejido rural y agrícola español. "Son fundamentales para la supervivencia de nuestros agricultores y ganaderos", ha concluido.