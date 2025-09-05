Barbón anuncia que la Seguridad Social participará ya el martes en una reunión sobre el campus del Cristo

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón ha anunciado que la próxima reunión sobre el campus del Cristo de Oviedo, que se celebrará el martes, contará ya con la presencia de la Seguridad Social.

Según Barbón, la incorporación de la Seguridad Social a la comisión encargada de ordenar los terrenos tiene que servir de "acelerador" para los trabajo. "Les quiero adelantar que la primera reunión con participación de la seguridad social será el próximo martes", ha comentado el dirigente asturiano en su discurso con motivo de la apertura del año universitario en la Universidad de Oviedo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, había anunciado a comienzos de mes que la Tesorería General de la Seguridad Social se incorporaría a la comisión sobre el futuro de los terrenos del antiguo hospital universitario. Así, la primera reunión con Principado, Ayuntamiento de Oviedo y Universidad de Oviedo tendrá lugar este martes, según el presidente asturiano.

Barbón ha intervenido en un acto en el que previamente ofreció un discurso el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien reclamó al presidente asturiano un compromiso más decidido con la universidad pública asturiana.

No ha querido Barbón entrar en debate con Villaverde, advirtiendo que hay cuestiones en las que podría puntualizar diferencias respecto a algunos planteamientos del rector.

No obstante, el dirigente socialista ha dicho que acepta la "mano tendida" para que la Universidad diseñe con la Consejería de Ciencia una estrategia común de "revitalización" y de puesta en valor de la universidad.

Después de que Villaverde señalase su disposición a comparecer en el Parlamento, Barbón ha pronosticado que cuando vaya a la Junta General del Principado saldrá "horrorizado" y que no verá ninguna aportación en positivo, solamente "los mantras repetidos de unos y otros".

Barbón ha ofrecido su solidaridad al Rector y al claustro universitario frente a las "campañas de desprestigio" que "sufren por parte de algunos que deberían atenerse al eso que se llama tantas veces el manido respeto institucional".

El presidente asturiano ha defendido la gestión del Gobierno que preside y el apoyo que ha dado a la universidad pública, con medidas como la congelación de tasas y la gratuidad de la primera matrícula.

De cara al futuro, Barbón ha anunciado que promoverán la ampliación de centros de la red de investigación. "Favorecen la captación de talento y la inversión en proyectos científicos", ha considerado.

El objetivo, junto a la Universidad, es para Barbón "consolidar a Asturias como referente del crecimiento en innovación, investigación y desarrollo tecnológico".