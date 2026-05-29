Barbón aparece este sábado en un nuevo episodio de 'Los Fernández' de TPA

Frame de Adrián Barbón en 'Los Fernández' - TPA

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Televisión del Principado de Asturias (TPA) emitirá este sábado 30 de mayo a las 22.30 horas, un nuevo capítulo de 'Los Fernández', la serie de humor que retrata la vida de una familia asturiana desde el 'chigre' (bar) que regentan Armando y Lita, interpretados por Alberto Rodríguez y Nerea Vázquez.

En esta ocasión habrá invitado sorpresa, según ha informado la TPA, y el episodio contará con la participación especial del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

'Los Fernández' busca convertir el apellido más común de Asturias en el punto de partida de una comedia coral, popular y profundamente pegada al territorio y a su gente.

En capítulos anteriores hubo otros cameos y participaron figuras como Marga, del Grupo Tekila, Mina Longo, Chus Pedro y distintos creadores de contenido en redes sociales. La presencia de Adrián Barbón surge, precisamente, de esa relación directa con la audiencia. El pasado 4 de marzo, las redes sociales del programa publicaron un 'reel' invitando a los espectadores a proponer qué personas les gustaría ver en la serie.

Entre nombres como Melendi, Víctor Manuel o Fernando Alonso, uno de los más repetidos fue el del presidente del Principado. A partir de esas menciones, el equipo de la productora se puso en contacto con Presidencia para hacer posible esta colaboración.

La respuesta del público también permitió incorporar otra historia muy especial: la de Agustín Estébanez, vecino de Luanco y seguidor habitual de Los Fernández, que tendrá una pequeña intervención en este nuevo capítulo.