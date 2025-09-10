Barbón asegura que cuentan con el respaldo de los vecinos en la gestión de los incendios forestales

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, visita Villamayor (Ibias) tras el incendio forestal que obligó a evacuar la población. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha indicado que "nunca va a presumir de la gestión de emergencias" pero es consciente de lo que opina la gente y le han trasladado que en la gestión de los incendios lo han hecho bien.

"Se lo que opina la gente de cómo hemos gestionado la emergencia en Asturias, lo sé porque estos días que se celebró el Día de Asturias en la Comarca de la Sidra estuve en contacto con mucha gente y se lo que me dijeron, y la palabra más repetida es igual que la pandemia habéis actuado igual y hay que seguir trabajando así", dijo.

Adrián Barbón respondía así a la portavoz de Vox que en este primer pleno del nuevo curso político ha preguntado si va a reconocer el Gobierno que la repetición de incendios de gran magnitud evidencia fallos de prevención, planificación y medios que han puesto en riesgo la seguridad de los vecinos.

"En el tema de emergencias no existe la seguridad cero. En segundo lugar siempre se puede mejorar y nosotros después de cualquier emergencia, cualquier crisis siempre la evaluamos y sacamos lecciones y en tercer lugar nuestro objetivo es siempre anticiparnos con el objetivo, como hemos conseguido en esta oleada, de salvar pueblos y salvar vidas", le contestó el presidente asturiano.

Adrián barbón ha indicado además su intención de reunirse con los presidentes vecinos, con Galicia, Castilla León y Cantabria para abordar cómo en aquellos incendios que nacen en una comunidad, a una velocidad espantosa pasan a la otra comunidad, porque "esta es una realidad".

Pero además Barbón ha lamentado que "la portavoz de Vox ni siquiera adapte los argumentarios del partido al territorio" y ha considerado al partido de López una "anomalía democrática".

CRÍTICAS DE VOX

Carolina López ha indicado que no va a "blanquear el discurso de Barbón" y ha manifestado que "Asturias no arde sola, ni por casualidad", sino que Asturias arde porque el Gobierno ha abandonado el campo, porque cada vez tenemos hay pastizales y hay menos rebaños de cabras y ovejas por los constantes ataques del lobo al que el Gobierno protege.

"Tenemos menos pastizales porque los ganaderos van a buscar pastos fuera de Asturias por no poder gestionar el monte; Asturias arde porque no tenemos cortafuegos productivos, arde señor Barbón por todas esas políticas restrictivas que ustedes negocian en los despachos sin contar con la gente de los pueblos, decisiones políticas repletas de trabas y de normativa que vacían los pueblos, decisiones políticas que tanto el PP como PSOE aprueban en Bruselas y aquí cumplen sin rechistar a rajatabla", dijo López.

Además la portavoz de Vox ha manifestado que este Gobierno "todo lo quieren hacer de gestión pública". "Según usted --Barbón-- lo público salva al pueblo pero lo público salva al pueblo hasta que tiene que intervenir el sector privado", dijo.