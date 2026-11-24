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OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha valorado este martes la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las modificaciones normativas necesarias para reconocer oficialmente la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego. Según ha indicado, se trata de una medida largamente demandada por la comunidad educativa asturiana.

Barbón ha señalado que esta decisión permite dar satisfacción a una reivindicación histórica vinculada a la enseñanza de las lenguas propias de Asturias y supone un reconocimiento a la labor desarrollada durante décadas por el profesorado de estas materias.

"Esta reivindicación histórica ve así satisfecha una aspiración que supone honrar el trabajo de miles de personas que en nuestro sistema educativo dedicaron y dedican su vida a impartir las lenguas propias de Asturias", ha manifestado.

La aprobación, según el Gobierno asturiano, culmina el trabajo conjunto desarrollado por el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Educación tras el acuerdo alcanzado el pasado verano para impulsar los cambios normativos necesarios que permitieran crear esta especialidad docente.

El Principado afirma que la medida contribuirá a mejorar la estabilidad y las condiciones profesionales del colectivo encargado de la enseñanza del asturiano y el eonaviego. En el curso que acaba de finalizar, el sistema educativo asturiano contó con 318 docentes de ambas lenguas autóctonas.

Además, señalan que el reconocimiento de la especialidad docente da respuesta a una demanda histórica del profesorado y refuerza el compromiso de las administraciones con la protección, promoción y enseñanza de las lenguas propias de Asturias.

Según Barbón, la decisión aprobada por el Consejo de Ministros constituye un paso relevante para consolidar la presencia del asturiano y el eonaviego en el sistema educativo y garantizar un marco profesional estable para quienes se encargan de su enseñanza.