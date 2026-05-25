Barbón convoca a PSOE e IU a la comisión de seguimiento del pacto de gobierno en Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. - GOBIERNO DE ASTURIAS - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha informado al Consejo de Gobierno de su intención de convocar a los partidos políticos que sostienen al Gobierno --PSOE e IU-Convocatoria por Asturies-- a la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha realizado este anuncio al término de la rueda de prensa de Consejo de Gobierno, donde ha precisado que esta reunión tendrá lugar una vez finalice el periodo ordinario de sesiones en la Junta General del Principado de Asturias.

Peláez ha negado que esta renunión responda a ningún "temor" por las diferencias exhibidas en los últimos meses en el seno del Ejecutivo, y ha asegurado que responde a la "relación ordinaria de diálogo" que mantienen las formaciones que sustentan al Gobierno. El consejero portavoz ha recordado que también se celebró una reunión durante el primer año de legislatura.