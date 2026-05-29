Barbón destaca el compromiso del Gobierno asturiano con la industria innovadora, competitiva y con proyección exterior

Adrián Barbón, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reafirmado hoy el compromiso del Gobierno de Asturias "con una industria innovadora, competitiva y con proyección exterior", durante el acto de conmemoración del 180º aniversario de Fuensanta. "Siempre estaremos del lado de nuestras empresas para que ganen presencia internacional", ha garantizado.

En su intervención, Barbón ha subrayado la fortaleza y el potencial exportador del sector agroalimentario, porque, ha añadido, "Asturias es en sí misma una marca de calidad". "Nuestra obligación es saber aprovechar esa ventaja para que la industria agroalimentaria adquiera de una vez la dimensión y velocidad de crucero que puede alcanzar en Asturias", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la trayectoria de Fuensanta como ejemplo de una industria arraigada en el territorio que ha sabido perdurar en el tiempo, y ha recordado que "180 años después, sigue formando parte del paisaje industrial de Asturias".

También ha reivindicado que la comunidad cuenta con "industria, innovación y capacidad para seguir creciendo", al tiempo que ha garantizado acompañamiento para las empresas en sus procesos de modernización y expansión para reforzar la competitividad.

En este sentido, ha subrayado que Asturias cuenta con "empresas capaces de competir en mercados internacionales sin perder sus raíces", un equilibrio que ha calificado de clave para el desarrollo económico sostenible de la comunidad.

Respecto a Fuensanta, ha asegurado que no solo supone un "emblema de la industria agroalimentaria", sino "una marca que identifica nuestra tierra, el paisaje y la entraña del Principado". "Es una asociación inmediata de ideas: Fuensanta, Nava, Asturias y calidad se agrupan en un mismo significado", ha valorado.