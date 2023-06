Barbón dice que fue Tomé (Podemos) la que no quiso acudir a una reunión convocada por el PSOE

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE ha querido aclarar este lunes que si su partido no se ha reunido con la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, es porque ella no ha querido.

En declaraciones a los periodistas tras la sesión constitutiva de la Junta General del Principado de Asturias y después de que Tomé reprochase al PSOE que no se hubiera sentado a hablar con ella, Barbón se ha referido a este asunto.

"No habló porque no quiso, quiero dejarlo claro", ha señalado el dirigente socialista, que ha explicado que la comisión negociadora de la FSA-PSOE convocó a una reunión a una delegación de Podemos Asturias en la que estaba presente Tomé. Sin embargo, ha dicho que ella "disculpó su asistencia".

"No es que no se la haya querido invitar, es que no quiso venir a la reunión a la que se le convocó", ha dicho Barbón, quien ha lamentado que Tomé no haya acudido.

AGRADECIMIENTO AL PP

Barbón ha elogiado la figura de Juan Cofiño, que ha sido elegido este lunes presidente de la Junta General del Principado de Asturias. Pero además, ha querido agradecer al PP que no haya cedido ninguno de sus dos puestos en el máximo órgano de gobierno del parlamento asturiano a Vox.

"Para mí era muy importante excluir a la extrema derecha de la Mesa de la Cámara y me alegra enormemente, quiero reconocer que el PP haya en este sentido aceptado la visión que nosotros públicamente les trasladamos y que no cedieran ninguno de sus dos puestos", ha indicado Barbón.

PUMARES

Preguntado sobre el voto favorable del diputado de Foro Asturias para que Juan Cofiño (PSOE) sea presidente del parlamento asturiano, Barbón ha dicho que no sabía cómo había sido el sentido de su voto.

Después de que los periodistas le dijesen que el propio Pumares había confirmado ese voto, el socialista se lo ha agradecido. "Desde el principio dijimos que Foro debe demostrar cuál es el papel que quiere jugar en el debate político autonómico", ha comentado.