Barbón ensalza el Descenso del Sella: "Es una gran fiesta que reivindica la identidad de Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Descenso Internacional del Sella. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asistido este sábado en Arriondas y Ribadesella a la 88ª edición del Descenso Internacional del Sella. El jefe del Ejecutivo ha destacado su carácter singular y ha incidido en el valor de la fiesta de Las Piraguas como "una gran fiesta que reivindica la identidad de Asturias".

En una nota de prensa posterior al Descenso, Barbón ha remarcado que la de Sella es la única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Asturias, además de aunar valores deportivos, compromiso, cultura, historia, tradición e identidad.

Barbón ha calificado la jornada como un "maravilloso estreno" para el nuevo puente Emilio Llamedo de Arriondas, recientemente inaugurado, y ha destacado también "el magnífico pregón de Santi Cazorla".