Barbón inicia en Bruselas su agenda con una reunión con Ribera

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha iniciado este martes su agenda de trabajo de estos días en Bruselas con el objetivo de "trabajar con algunos comisarios europeos" y reivindicar "la necesidad de que se siga apostando por la transición justa".

Barbón ha comenzado su actividad reuniéndose con la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, con quien ha compartido las preocupaciones de Asturias.

"Mañana veré a otros dos comisarios", ha señalado, subrayando que su objetivo es defender las demandas de la región en el marco financiero plurianual de la Unión Europea.

El dirigente autonómico ha destacado que su viaje también servirá para conocer "al colectivo de asturianos que representando distintas empresas están aquí, forman parte, trabajan, desarrollan su labor en Bruselas". "Yo creo que es por tanto una mezcla de actividad que tiene mucho que ver con la presencia de Asturias en Bruselas", ha comentado en unas declaraciones distribuidas por el Principado.

Según ha informado el Ejecutivo el prsidente de Asturias tiene previsto reuniones con los comisarios europeos de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, y de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. Con este viaje, el jefe del Ejecutivo pretende tejer alianzas en el entorno comunitario en sectores estratégicos para el futuro de Asturias, como la industria de la defensa, la agricultura y la pesca.

La agenda de Barbón en Bruselas incluye un encuentro con empresariado de origen asturiano, en el que participarán también el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre, y la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, quienes acompañarán al presidente durante su estancia en Bélgica.

El lituano Adrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio, tiene entre sus funciones el refuerzo de la seguridad de la Unión Europea, así como el aumento de las capacidades y el refuerzo de la base tecnológica e industrial del sector.

Por su parte, el italiano Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, trabaja en el diseño de una política de cohesión simplificada y controla la ejecución de los fondos comunitarios. También debe velar para que las economías europeas sean cada vez más sostenibles y resilientes, especialmente los sectores agroalimentario y pesquero.