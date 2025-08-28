Barbón niega haber decidido aún el relevo de Álvarez en el Senado y recalca que la elección solo le corresponde a él

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha desmentido este jueves que se haya tomado ya una decisión sobre quién sustituirá a Melania Álvarez en el Senado y ha afirmado que la propuesta "es competencia exclusiva" suya.

"La persona que está encargada de proponer el nombre de quien sustituya a Melania Álvarez en el Senado soy yo, y no he tomado la decisión todavía", ha señalado Barbón, en declaraciones a los medios en Llanera. Así ha respondido a las informaciones que apuntaban a que Lydia Espina sería la candidata para ocupar la vacante en la Cámara Alta.

El líder socialista ha mostrado su sorpresa ante esas filtraciones y ha advertido de que no sería la primera vez que se da por hecho un nombramiento que finalmente no se materializa. "No sé de dónde sale esa noticia, ni quién la filtra, ni quién quiere hacerse el interesante diciendo que tiene acceso a esa información, pero a lo mejor se lleva una sorpresa", ha advertido.

Barbón ha insistido en que ni ha valorado posibles nombres ni ha iniciado aún el proceso interno en el partido. "Lo que menos estoy pensando ahora es quién va a suceder a quién en el Senado", ha dicho, subrayando que su atención está centrada en los incendios, en apoyar a los equipos de extinción, al centro de crisis y al Puesto de Mando Avanzado.

Además, ha dejado claro que se trata de una decisión personal, que no consultará con nadie antes de elevar una propuesta a los órganos competentes del partido. "Será una decisión exclusivamente mía, que elevaré a la Comisión Ejecutiva Autonómica y posteriormente al Comité Autonómico del partido, que es quien lo tiene que votar", ha explicado.

"A día de hoy ni he pensado ni me he parado a pensar quién va a sustituir a Melania Álvarez, y en este momento, sinceramente, me importa poco", ha zanjado.