Barbón pide en Palencia a los ciudadanos progresistas y de izquierdas que concentren su voto en el PSOE

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha hecho este sábado un llamamiento a los ciudadanos que se consideren progresistas o de izquierda que participen "estratégicamente" en las próximas elecciones regionales de Castilla y León y que concentren su voto en el PSOE.

Barbón, que participa a lo largo de la jornada en diferentes actos en Palencia, ha afirmado que la única opción progresista que puede sacar procuradores en las Cortes es el PSOE. "Tuvimos muy buenos resultados en Palencia en las elecciones anteriores y estoy convencido que los vamos a tener en estas", ha señalado en unas declaraciones en Dueñas (Palencia).

Además, el dirigente político asturiano ha querido hacer un llamamiento a los votantes "moderados" que incluso vienen respaldando al PP para que apoyen ahora al PSOE si están preocupados por el ascenso de Vox. "La manera de frenar a Vox y que no sea influyente en la política pasa inequívocamente por votar al PSOE", ha insistido Barbón.

Por último, el dirigente ha dicho que le gusta mucho la candidatura de los socialistas. "Es una candidatura que se renueva porque busca precisamente enlazar con una ciudadanía que en estos momentos sufre una pérdida de credibilidad en la política; la única manera de que seamos creíbles de cara a los ciudadanos es poniéndole rostro a las ideas, poniéndole cara", ha comentado.

