Barbón se pregunta "por qué las derechas no se atreven a nombrar a Blue Solving"

PP y Vox aseguran que estamos ante el 'Caso Barbón' y le acusan de ser el responsable último

Tomé no aclara si seguirá defendiendo la comisión de investigación y dice que buscará la verdad sin atender a presiones

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha vuelto a lamentar la actitud de la "derecha y la extrema derecha" respecto al accidente de la mina de Cerredo del que considera "no les interesa saber la verdad, sino acabar con el Gobierno". Adrián Barbón se ha preguntado además que les impide a PP y a Vox nombrar a la empresa que explotaba "ilegalmente" la mina, Blue Solving.

"Es curioso que ustedes desde la derecha y la extrema derecha tengan esa prevención de utilizar el término Blue Solving. Yo, como no tengo miedo a ninguna mafia empresarial, lo puedo decir públicamente, cosa que ustedes, la derecha y la extrema derecha, por lo que veo, no se atreven a decir", ha dicho el presidente asturiano.

Barbón se ha sometido este miércoles a las preguntas de los grupos de la oposición, en que en este caso tanto PP, como Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han centrado en el accidente de la Mina de Cerredo que dejó cinco mineros muertos y varios heridos.

Antes de iniciarse el Pleno, el Jefe del Ejecutivo regional anunció su decisión de suprimir la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio que hasta ayer lunes dirigió Belarmina Díaz para integrar estas competencias en las carteras que dirigen Borja Sánchez (Ciencia) y Alejandro Calvo (Movilidad).

El presidente asturiano ha insistido en que el Gobierno, ante el accidente, está adoptando medidas desde la humildad y en tres ejes: la investigación judicial, la investigación técnica y la investigación político-administrativa a través de la Inspección General de Servicios.

EL PP APUNTA A BARBÓN COMO ÚLTIMO RESPONSABLE

El portavoz del PP, Álvaro Queipo ha sido el primero en preguntar por este asunto al presidente al que ha acusado de ser "el responsable directo" de todo lo ocurrido. "Asuma su responsabilidad porque es un escándalo que ya le salpicó. Le pido que no ponga obstáculos para que lleguemos al fondo de esta cuestión y conozcamos toda la verdad, aunque usted no la quiera conocer. Porque esto que empezó siendo el caso Belarmina ya es el caso de Adrián Barbón", dijo Queipo.

Considera el PP que Barbón directamente se negó ayer a dar la cara una vez más y volvió a esconderse "cobardemente" detrás de su consejera ya dimitida. "Qué acto de cobardía y de desprecio por su consejera hacerla comparecer a ella ya dimitida y no hacerle a usted", dijo el portavoz del PP.

Ha vuelto a tildar de "bochornosa" la comparecencia del pasado viernes de Belarmina Díaz en el Parlamento, donde "no aclaró nada, pero sí alarmó a todo el mundo". "Y pese a ello, usted no la cesaba. Y no lo hacía, señor Barbón, porque la necesitaba como escudo. Y es que al final, señor Barbón, todo nos lleva a usted".

Por su parte Barbón ha replicado a Queipo que su comportamiento en la sesión plenaria de este martes fue una "vergüenza" y le ha afeado nuevamente no que le haya respondido al teléfono a la consejera. "Utiliza a las personas cuando cree que les son útiles. Lo utiliza todo con tal de destruir al adversario. Y ha llegado a rebasar límites insospechados", reprochó barbón a Queipo.

Así, Barbón le ha presuntado al líder del PP "qué esconde queriendo proteger a la empresa Blue Solving". "Al final lo único que demuestra es que usted no quiere saber la verdad ni que se haga justicia. Usted lo que quiere es destruir un gobierno", ha insistido Barbón.

VOZ PIDE SU DIMISIÓN

Tras Queipo ha sido la portavoz de Vox, Carolina López quien ha reclamado a Barbón que dimita. "Si Belarmina Díaz ha dimitido para garantizar que se sepa la verdad, es necesaario saber cuándo va a presentar usted su dimisión", le dijo.

López, ha insistido en que no estamos ante el 'caso Blue Solving' sino ante el 'caso Barbón o el caso PSOE' y la ha indicado que "en vez de perder el tiempo grabando un vídeo con excusas baratas y escondido tras una cámara en su despacho, tendría que haber comparecido ayer, dar la cara de forma pública, delante de todos, en vez de dejar a su consejera a los pies de los caballos".

"Utilizó a su consejera para salvar su culo, para comprar el silencio de Izquierda Unida y evitar que apoye una comisión de investigación", dijo López, que ha indicado que "todo lo que está ocurriendo huele a corrupción socialista".

Barbón le ha replicado que Vox solo busca convertir una comisión parlamentaria, "ni tan siquiera una comisión contra un gobierno de izquierdas porque les molesta, sino en una comisión parlamentaria contra la izquierda social-política-sindical-cultural de Asturias, porque es lo que buscan rentabilizar".

COVADONGA TOMÉ VALORA LA DIMISIÓN DE BELARMINA

La tercera en preguntar a Barbón sobre este asunto ha sido la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que en su intervención no ha dejado calro si siguen adelante o no con la petición de una comisión de investigación parlamentaria. Tomé ha dejado claro que lo único que persiguen es "la verdad y la transparencia".

"Valoramos, como no, la dimisión de la consejera. Quizás debió ocurrir inmediatamente al conocer las irregularidades que llevaron a la tragedia y el escenario sería otro. Pero no, no estamos en el marco de la derecha. Estamos sin prisa, desde la reflexión, desde la conversación, en nuestro propio camino, sin escuchar presiones de ningún lado, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de arriba, ni de abajo, de ningún lado, escuchando única y exclusivamente la voz de nuestra gente que pide explicaciones y nuestra propia conciencia", dijo Tomé.

Tomé ha pedido a Barbón que "no haga menor la preocupación ni la insistencia en la búsqueda de la verdad de quienes no tienen padres mineros" y ha criticado "la vergonzosa escenificación del líde del PP, Álvaro Queipo". "Qué decepción su escenificación de hoy. Espero que duerma a gusto con el aplauso de sus palmeros resonando en su cabeza. De Vox nada voy a decir, desde luego nunca decepciona", dijo.

Por su parte Adrián Barnón ha respondido a Tomé que "parte de una premisa y es que ella si quiere conocer la verdad del accidente". Por ello le ha ofrecido "colaboración plena para informarle detalladamente".

"Al consejero que va a asumir la materia de industria --Borja Sánchez-- yo le he dicho, como una de sus prioridades como nuevo consejero, que es precisamente facilitar toda la información que usted requiera, para que vea los avances en la investigación, para que los conozca de primera mano, para no ocultar absolutamente nada, para que sepa que estamos dispuestos a llegar hasta el final, y créame, confíe en nosotros", dijo.