Barbón, preocupado por el intento de Rajoy de defender a Montoro

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (centro), durante su visita a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

"Algo más nos tendría que decir", opina el jefe del ejecutivo regional

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha confesado este viernes en Gijón que le preocupa que el expresidente nacional del PP, Mariano Rajoy, intentara defender a quien fuera su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, actualmente investigado judicialmente por supuestamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante una visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Barbón, en este sentido, ha recalcado que él siempre ha considerado a Rajoy como un parlamentario "hábil", por ser su "capacidad innata de hacer afirmaciones y la contraria en una misma frase". Incluso ha reconocido que él mismo sigue en Instagram una cuenta en la que se publican como los mejores momentos del político del PP.

Y aunque ha dicho respetar la presunción de inocencia, ha incidido en que las acusaciones contra Montoro sucedieron siendo ministro del Gobierno de Rajoy. "Algo más nos tendría que decir", ha considerado.

Ha aclarado, en este sentido, que no es que esté diciendo que Rajoy supiera entonces lo que pasaba, sino que cuando uno ha sido presidente y ha pasado esto bajo su mandato, "quizá algo más que decir que la presunción de inocencia es fundamental".