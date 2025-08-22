Barbón propone abordar la gestión de incendios de manera integral y coordinada en la próxima Conferencia de Presidentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón y la directora general de Protección Civil y emergencias, Virginia Barcones, durante una v - Imanol Rimada - Europa Press

Pedro Sánchez acoge y hace suya la propuesta del presidente asturiano

DEGAÑA (ASTURIAS), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha propuesto este viernes que de cara a la próxima Conferencia Presidentes, que además se celebrará en Asturias, se aborde en la misma la gestión integral y coordinada de los incendios. Una propuesta que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acogido y hecho suya.

Ha sido en su intervención en la visita al Puesto de Mando Avanzado de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea ubicado en el Polideportivo de Cerredo, Degaña, después de que el presidente del Gobierno haya visto de primera mano parte de las zonas afectadas por los incendios.

Barbón ha enmarcado esta propuesta recogiendo el anuncio que hizo el propio Pedro Sánchez de la necesidad de un Pacto de Estado para hacer frente al cambio climático y a las nuevas emergencias a las nuevas amenazas que se supone para la vida de la ciudadanía y especialmente en los núcleos rurales.

"Yo creo que es prioritario también abordar en esa conferencia presidentes la gestión integral de los mismos y que las comunidades autónomas evidentemente tenemos nuestras competencias las hay que ejercer", dijo Barbón.

En este sentido el presidente asturiano ha indicado que en todo momento ha querido asumir la coordinación y ha reconocido el trabajo permanente del consejero de gestión de emergencias, Alejandro Calvo. "Hay que ejercer esas competencias de manera coordinada y creo que un buen marco sería esa futura conferencia de presidentes", dijo Barbón.

Tras las palabras de Barbón, Pedro Sánchez ha recogido el guante y ha indicado que toman como propia la propuesta del presidente de Asturias de tal modo que la Conferencia de Presidentes que se va a celebrar en el Principado "sea una pieza importante en lo que es la definición y la implementación de ese Pacto de Estado contra la emergencia climática".

"Creo que la propuesta que hace el presidente Barbón es necesaria. Que la Conferencia de Presidentes permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno de España con la Administración General del Estado para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades", dijo.