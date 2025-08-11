Barbón recalca a Queipo que el único pacto político que hay es PP y Foro con el que dan "por perdidas" las elecciones

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en rueda de prensa, en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias - EUROPA PRESS

"Quiere ser portavoz solo de los que ganan 175.000 euros", afea el presidente regional al líder regional de los 'populares'

GIJÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha replicado este lunes en Gijón al dirigente de los 'populares' en Asturias, Álvaro Queipo, que aquí el único acuerdo que se firmó hasta ahora es ese "matrimonio no canónico" entre el PP y foro, con el que vienen a reconocer, según él, "que dan por perdidas las elecciones".

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de Consejo de Gobierno, en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias

Barbón se ha referido así con respecto a las declaraciones de Queipo, al que ha llamado "presidente provisional de la derecha", sobre la llamada a la unión de la izquierda hecha por el coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico. El presidente del PP asturiano había opinado que le parece "una respuesta inteligente de un partido que sabe que va a perder el gobierno".

REFORMA FISCAL

Por otra parte, sobre el rechazo de Queipo a apoyar la reforma fiscal propuesta por el Gobierno asturiano, se ha mostrado sorprendido, y al mismo tiempo decepcionado, según Barbón, por que "el portavoz provisional de la derecha en Asturias" se haya empeñado en demostrar que él solo quiere ser portavoz de una minoría privilegiada de Asturias, de aquellos que ganan más de 175.000 euros.

Se ha preguntado, unido a ello, por qué el PP quiere ser portavoz solo de los que ganan 175.000 euros y es incapaz de votar una reforma fiscal que beneficia al 80 por ciento de los asturianos que hacen la declaración de la Renta.

Por este motivo, ha pedido al PP que no bloqueen la reforma del IRPF, que se votará en el Parlamento asturiano y que servirá para beneficiar específicamente a las familias de clase media y a las familias trabajadoras, según Barbón.