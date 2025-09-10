Barbón reitera que la quita de la deuda es beneficiosa para Asturias ante las críticas de Queipo

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón en el Pleno de la Junta en una imagen de archivo - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a defender este miércoles que la quita de la deuda es positiva para Asturias y ha reiterado que su gobierno está "un 75 por ciento satisfecho con la misma porque se utiliza el criterio ajustado".

"La quita es beneficiosa para Asturias y lo es porque supone minorar la deuda en total 1.508 millones de euros, casi el 40%, y usted dice que eso no es importante para una comunidad autónoma. Cómo no va a ser importante; dígale usted a un asturiano o asturiana que tiene 100.000 euros de hipoteca que le quitan 40.000 y que eso no es importante dígale eso. Pero yo entiendo que usted no ha gobernado ni la comunidad de vecinos", dijo Barbón.

Barbón respondía así al portavoz del PP, Álvaro Queipo que en este primer pleno del nuevo curso político ha preguntado a Barbón "qué opina de que al Gobierno de España no le importe perjudicar a los asturianos".

El presidente asturiano ha replicado a Queipo no va aceptar lecciones de moderado de "aquel que es incapaz de condenar el asesinato de 20.000 niños en Gaza o del que defiende a su maestro político que ha dicho cavar fosas en una comunidad como Asturias que por desgracia sabe bien lo que significa".

Además le ha indicado que "no ha evitado ningún posicionamiento político" sobre ninguna cuestión recordándole que es de sobra conocida su posición sobre la financiación autonómica rechazando el cupo catalán en diversas ocasiones.

CRÍTICAS DE QUEIPO

El portavoz del PP, Álvaro Queipo ha sido muy crítico con Barbón al que ha acusado de "no tener palabra", de haber dejado atrás su tono "moderado" o incluso de "usar los símbolos de Asturias" en su propio beneficio. Así ha preguntado a Barbón cuándo piensa decirle a los asturianos que sus promesas "son humo y el futuro de Asturias se ve comprometido con su pésima gestión".

"El reparto de la deuda catalana es nefasto para Asturias y usted lo ha consentido rompiendo lo que había firmado y lo ha hecho solamente para contentar a Pedro Sánchez", dijo Queipo.

En este sentido ha planteado a Barbón que les explique a los asturianos que aceptar la quita de la deuda catalana "o va a darles ni un solo euro más para educación, sanidad o servicios sociales".

"Cuándo va a decirles a los asturianos que no existe quita alguna, que la deuda no se evapora sino que usted acaba de aceptar que se reparta y que ahora tengamos más deuda que antes cada uno de nosotros", dijo Queipo.

Así ha insistido en que Barbón "no tiene palabra y miente a los asturianos" y le ha pedido que aclaré si cuando firmó el acuerdo de la Mesa de financiación ya estaba dispuesto a romperlo a la primera de cambio aceptando una quita de deuda desigual.

El presidente de los 'populares' asturianos ha tildado de "círculo de la vergüenza" la forma de actuar de Adrián Barbón constantemente: "Sánchez ordena, Barbón obedece y Asturias paga". "Así es como funciona este ciclo de la vergüenza, mientras usted trata de desviar la atención a través del enfrentamiento y la crispación levantando muros artificiales entre asturianos el alquiler de Pedro Sánchez de la Moncloa lo pagamos entre todos nosotros, las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo los pagamos también los que estamos aquí en Asturias", dijo Queipo.