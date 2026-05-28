Barbón reitera la "tolerancia cero contra la corrupción" y defiende al PSOE como una organización "limpia y digna"

Adrián Barbón, en el pleno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha reiterado este jueves su idea de "tolerancia cero contra la corrupción". Ha sido en el pleno de la Junta General del Principado, después de una pregunta de la portavoz de Vox, Carolina López, acerca de la corrupción. Barbón ha dicho que el PSOE no se reduce a un grupo de dirigentes, sino que es una organización "limpia y digna" que comprende a millones de votantes y miles de militantes.

Además, López ha dicho que su partido ha expulsado a determinados responsables, como el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Ha animado además a Vox a revisar el sumario judicial para comprobar marcar distancias con Cerdán y afirmar que no existía buena relación con la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE. "Tendría amigos en Asturias y contactos en Asturias, pero les animo a que lean precisamente el sumario cuando se refiere a Adriana Lastra y al socialismo asturiano", ha apuntado. Barbón ha dicho que sus relaciones con Cerdán eran "las justas".

El mandatario socialista asturiano se ha referido a las informaciones publicadas por algunos medios digitales sobre supuestas irregularidades financieras en la organización, en relación a la intervención de la UCO en Ferraz, aclarando que la realidad judicial no se corresponde con los titulares difundidos y advirtiendo de que la investigación "está relacionado con una supuesta trama para intervenir en los procesos judiciales, no por financiación ilegal".

En cuanto al caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Barbón ha vuelto a reiterar el respeto a la presunción de inocencia y ha recordado que no está imputado en ningún caso judicial por su gestión como presidente.

Barbón ha dicho que la corrupción le repugna, pero ha dicho en su contestación a Vox que le ocurre lo mismo con los discursos que niegan la violencia machista o que atacan los derechos del colectivo LGTBI. "Igual que tengo tolerancia cero contra los que niegan los crímenes machistas, la tengo contra aquellos que son unos racistas y unos xenófobos", ha sentenciado.

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha criticado duramente al PSOE y ha recordado que han existido casos no solo a nivel nacional, sino también en Asturias. López ha dicho que la historia del PSOE está "enterrada en toneladas de corrupción, clientelismo y escándalos permanentes".

La representante de la oposición ha censurado el discurso ético del Ejecutivo y ha afeado de forma directa que mientras se defienden banderas sociales en público van surgiendo investigaciones judiciales paralelas.

En lo que se refiere al Principado, la portavoz de la formación conservadora ha recordado diversos procesos de carácter penal que afectaron a antiguos dirigentes y organizaciones sindicales en el Principado de Asturias, remarcando la gravedad de aquellos hechos en los que "altos cargos socialistas robaron dinero público de los niños asturianos, de ordenadores escolares, de material educativo".

Finalmente, López ha incidido en que las irregularidades de carácter público conllevan serios perjuicios morales y un severo desabastecimiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, tras concluir de forma contundente que "detrás de cada caso de corrupción no solamente hay cifras, hay una persona que está esperando por una cita médica".