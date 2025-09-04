Barbón reivindica el compromiso del Gobierno asturiano con Oviedo durante la inauguración del IES Margarita Salas

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la consejera de Educación, Eva Ledo, en el IES Margarita Salas. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reafirmado este jueves el compromiso del Gobierno regional con la ciudad de Oviedo durante la inauguración del nuevo Instituto de Educación Secundaria Margarita Salas, en el barrio de La Corredoria. "Seguimos dando cuentas con Oviedo, seguimos cumpliendo con Oviedo, seguimos cumpliendo en este caso con La Corredoria, y vamos a seguir haciéndolo porque ese es el compromiso", ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Barbón ha destacado que el nuevo centro educativo es fruto directo de la estabilidad presupuestaria alcanzada en la comunidad en los últimos años, y ha puesto este proyecto como ejemplo del impacto real que tienen las cuentas públicas en la vida de los ciudadanos.

"Este instituto ha sido posible gracias a que Asturias tuvo presupuestos en 2023, en 2024 y en 2025. Si no los hubiéramos tenido, este instituto no existiría", ha advertido, antes de hacer un llamamiento a la "responsabilidad política" ante la próxima negociación presupuestaria: "Cuando votemos las cuentas de 2026, también irán inversiones para Oviedo".

En ese sentido, ha señalado que el IES Margarita Salas es una muestra del modelo asturiano de servicios públicos, "un ascensor social" basado en la educación gratuita desde los cero años hasta la universidad. "Es un día emocionante, para honrar la memoria de Margarita Salas, para honrar La Corredoria y la ciudad de Oviedo, y para demostrar que la educación pública transforma vidas", ha dicho.

El presidente también ha hecho referencia al desarrollo pendiente de los terrenos del antiguo HUCA, cuya situación ha calificado como una prioridad, a pesar de que no existen avances tras la paralización de los derribos y la incorporación de la Tesorería General de la Seguridad Social a la comisión sobre el futuro de los terrenos. "Las conversaciones por parte de la consejería son continuas para incluirlo en todo el desarrollo urbanístico de otro proyecto que quiero y creo que vamos a desatascar", ha explicado.