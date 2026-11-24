El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón durante un mitin en Parres. - PSOE

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este martes la ampliación del permiso retribuido por fallecimiento de un familiar y el reconocimiento de la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego como avances sociales y laborales impulsados por los gobiernos socialistas, durante un mitin en Arriondas en el que ha llamado a movilizar el voto para conseguir tres diputados y tres senadores por Asturias en las elecciones del próximo domingo.

Barbón ha abordado estas cuestiones durante un acto electoral celebrado en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas, donde ha destacado la trayectoria electoral del PSOE en Parres, uno de los pocos concejos asturianos en los que, según ha señalado, los socialistas han ganado "todas las elecciones": autonómicas, municipales generales y europeas.

LAS OBRAS CONTRA LAS INUNDACIONES EN ARRIONDAS

El presidente asturiano ha mencionado las actuaciones de defensa frente a las inundaciones en Arriondas y la colaboración entre las administraciones que permitió ejecutarlas. Ha recordado una reunión celebrada años atrás en la Delegación del Gobierno en la que se abordó el riesgo de inundaciones en Asturias y en la que, según ha relatado, Arriondas ya aparecía como una de las poblaciones más afectadas y expuestas.

Ha señalado que la solución requirió la implicación del Gobierno de España, el Principado y el Ayuntamiento de Parres, a través de los respectivos convenios de colaboración.

"Otros hablaron, hablaron y hablaron, pero nunca hicieron. Nosotros sí hicimos", ha afirmado Barbón, quien ha destacado también el puente Emilio Llamedo como una de las actuaciones que han reforzado el compromiso institucional con Arriondas y con el concejo.

Asimismo, ha elogiado la gestión del gobierno municipal encabezado por Emilio, al que ha atribuido la transformación de Parres y de Arriondas, así como la resolución de "deudas históricas" que, a su juicio, estaban pendientes en el municipio.

EL OBJETIVO DE LOS TRES DIPUTADOS Y LOS TRES SENADORES

En clave electoral, el secretario general de la FSA ha situado entre los objetivos socialistas conseguir tres diputados y tres senadores por Asturias. En concreto, ha advertido de que el tercer escaño del PSOE en el Congreso, que ocupa María Álvarez, se disputa con el segundo de Vox, mientras que en el Senado ha pedido apoyar la candidatura de Senado de Progreso, en la que concurre Julio Tamés.

Barbón ha defendido que las elecciones del próximo domingo no se limitan a elegir al presidente del Gobierno, sino también al equipo y las políticas que dirigirá el país. Por ello, ha animado a los asistentes a mantener el contacto directo con los vecinos durante los últimos días de campaña y a acudir a las urnas.

LAS PENSIONES Y LAS BAJADAS DE IMPUESTOS

Barbón ha criticado las declaraciones de la dirigente del PP Esther Muñoz y del diputado de Vox José María Figaredo sobre la sostenibilidad del modelo actual de pensiones. De la primera ha recordado que afirmó que "el sistema actual, tal como está, va a petar", mientras que ha citado las palabras de Figaredo al calificar el sistema de pensiones de "zombi" y defender una reforma hacia un modelo mixto de reparto y capitalización individual.

A su juicio, estos mensajes buscan "inyectar miedo" para abrir el camino a cambios que acabarían convirtiendo las pensiones en un negocio. Frente a ello, ha defendido el sistema de solidaridad entre generaciones y ha recordado su experiencia reciente en Argentina, donde, según ha relatado, se encontró con personas mayores de origen asturiano que no podían jubilarse y tenían que continuar trabajando para subsistir.

En materia fiscal, Barbón ha defendido que quienes tienen patrimonios superiores a los 100 millones de euros contribuyan más y ha coincidido con una reflexión del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros sobre las propuestas de rebajas tributarias. "Los que os digan que van a bajar los impuestos sin deciros cómo van a bajar el gasto, os están engañando", ha citado. El presidente asturiano ha reclamado que quienes planteen reducciones fiscales expliquen también cómo compensarán la pérdida de ingresos públicos.

"Justicia fiscal es el camino a la justicia social", ha afirmado. También ha defendido las subidas del salario mínimo y las retribuciones de los empleados públicos para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la anterior crisis económica.

EL PERMISO POR FALLECIMIENTO Y EL 25N

El presidente asturiano se ha referido también a la ampliación de dos a diez días del permiso retribuido por fallecimiento de un familiar, aprobada por el Consejo de Ministros. Barbón ha cuestionado las críticas de la patronal CEOE a esta medida y ha rechazado que una ampliación que permite afrontar el duelo y acompañar a la familia pueda equipararse con una situación como la de Venezuela.

Asimismo, ha llamado a acabar con la violencia machista y ha recordado que este miércoles, 25 de noviembre, se celebrarán tanto el acto institucional como las movilizaciones en las calles con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

ESPECIALIDAD DOCENTE DE ASTURIANO Y EONAVIEGO

Por otro lado, Barbón ha calificado de "absolutamente histórica" la aprobación del reconocimiento oficial de la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego. Ha recordado que la negociación se abrió en 2019, cuando llegó a la Presidencia del Principado, y ha destacado que la medida permitirá a cientos de docentes estabilizar sus plazas en las mismas condiciones que el resto de especialidades.

El presidente ha recordado especialmente a los profesores que se han jubilado sin poder estabilizar sus puestos por la falta de reconocimiento de esta especialidad y ha reivindicado el avance como una cuestión de dignidad para estos profesionales.