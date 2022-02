Barbón reprocha a Mallada (PP) que "hable mal" de Asturias y "se alegre" cuando las noticias "son malas"

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha reprochado este miércoles a la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, que "hable mal" de Asturias y "se alegre" cuando las noticias sobre la región "son malas" en materia de industria. Le ha recriminado además que no sea "capaz" de reivindicar las cosas buenas, como el contrato de los 8x8 que se fabricarán en Trubia.

Barbón ha respondido en estos términos a la presidenta del PP en el turno de Preguntas al Presidente del pleno, a raíz de una pregunta de Mallada acerca del nuevo estatuto específico de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica, cuya toma en consideración se aprobó el pasado martes en el Congreso de los Diputados a petición de la Junta General del Principado de Asturias.

Mallada ha apremiado a Barbón a hacerse oír en Madrid para que el Gobierno apruebe, en el plazo de tres meses, este nuevo estatuto específico, tras poner el foco en los elevados costes de la energía eléctrica para los grandes consumidores y el aumento de los costes por compensaciones de CO2.

Por su parte, Barbón ha replicado que lo aprobado el pasado martes no ha sido la ley, sino su toma en consideración, por lo que el plazo de tres meses no ha entrado en vigor aún. "No sé qué es más grave", ha dicho, si Mallada "desconoce" los trámites parlamentarios o si "está intentando engañar" a los asturianos afirmando que el plazo está en vigor.

Respecto a la intervención de Mallada en el Congreso la semana pasada, Barbón le ha reprochado que hablara "mal" de Asturias, con una intervención "impropia" de una diputada de la Junta. "No sé si fue a defender la industria asturiana o si fue para que la vieran", le ha dicho.

La portavoz 'popular', por su lado, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno legisle a favor de las grandes empresas consumidoras de energía, y ha reprochado al presidente que se haya "limitado" a contemplar cómo la industria perdía empleos desde el inicio de la legislatura mientras se ha aprobado un estatuto para las electrointensivas que "no sirve" para la industria asturiana.