Barbón subraya el compromiso de su gobierno con la mejora de la justicia

El Principado trabaja en una posible "solución transitoria" para el proyecto unificación de sedes judiciales

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha destacado este martes en Oviedo el compromiso de su Ejecutivo con la mejora de la justicia, subrayando que "las decisiones del gobierno están enfocadas a facilitar este derecho" a través de inversiones que incluyen 8,7 millones de euros para asistencia gratuita, avances telemáticos y ampliación de plantillas.

Barbón ha anunciado que "este año inauguraremos el Palacio de Justicia de Langreo" y ha precisado que en 2026 se iniciarán las obras de la sede judicial de Pravia y se concluirá la de Cangas del Narcea, destacando la importancia de estas infraestructuras para el territorio asturiano.

Entre los proyectos más significativos, el presidente autonómico ha resaltado "la instalación de una sala Barnahus en Oviedo para menores que han sufrido violencia sexual", que estará en funcionamiento también en 2026, subrayando su relevancia social.

En relación con la Universidad, Barbón ha reiterado su "respaldo rotundo" a la ampliación del campus de El Cristo, un proyecto vinculado a la futura unificación de sedes judiciales en Oviedo, reconociendo que "puede ser necesaria una solución transitoria" en la que ya están trabajando.

El dirigente autonómico ha enfatizado que todas estas actuaciones tienen "el mismo propósito": garantizar que la justicia sea un derecho accesible y eficiente para los ciudadanos de Asturias.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

En materia de servicios públicso, Barbón ha puesto en valor la apuesta por la innovación digital como estrategia para mejorar la eficiencia administrativa. "Hemos dicho que la aplicación MiPrincipado permite llevar la Administración en el bolsillo, pero en realidad supone mucho más: permitirá una Administración proactiva", ha explicado, subrayando que ya están operativas herramientas como MiAstursalud.

El dirigente autonómico ha revelado un dato significativo sobre la transformación tecnológica: "Desde 2023, la Administración del Principado ha tramitado 430.000 gestiones sin intervención humana". Ha defendido que "la inteligencia artificial abre un enorme ventanal que vamos a aprovechar para acabar con los atascos burocráticos".

Ha presentado también otros proyectos digitales como Cuélebre, una plataforma para investigación en salud pública, y ha insistido en que "la agilidad, la eficacia y la eficiencia redundan en beneficio de la ciudadanía", en línea con la denominada ley Simplifica.

Finalmente, Barbón ha manifestado su deseo de constituir el Consejo de Transparencia, garantizando "el respaldo de mi gobierno" a esta iniciativa, en un discurso que ha puesto el foco en la modernización administrativa como herramienta de mejora de los servicios públicos.