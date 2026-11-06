Bayer, Astilleros Gondán y la Fundación CEOE, galardonados en la quinta edición de los Premios FADE

Archivo - Federación Asturiana de Empresarios (FADE). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios FADE ha distinguido a Bayer como 'Empresa de Asturias 2026' y a Astilleros Gondán, en la persona de su presidente, Álvaro Platero, con el galardón a la 'Trayectoria Empresarial'. El reconocimiento honorífico recaerá en la Fundación CEOE y, a título póstumo, en quien fue su presidenta, Fátima Báñez, cuyo fallecimiento el pasado 28 de octubre recoge la federación empresarial en su comunicado.

Los premios se entregarán el próximo 18 de noviembre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, durante la Gala de las Empresas de Asturias, que cuenta con el patrocinio de Banco Santander y TotalEnergies. La presidenta de FADE, María Calvo, entregará los galardones, una estatuilla creada por el artista asturiano Pablo Maojo.

El jurado ha reconocido a Bayer por sus más de ocho décadas de arraigo en la cuenca del Nalón y por su apuesta por la planta de La Felguera, en Langreo. La instalación nació en 1942 como Proquisa para fabricar ácido acetilsalicílico a partir de derivados del carbón y pasó a ser íntegramente propiedad de Bayer en 1982.

Según ha destacado FADE, desde 2014 la planta asturiana produce todo el ácido acetilsalicílico que la compañía utiliza en el mundo, principio activo de Aspirina y Adiro. Desde 2018, la multinacional ha invertido más de 34 millones de euros en estas instalaciones, ha incorporado la fabricación de un nuevo principio activo y ha asegurado suelo para su ampliación en los terrenos de la antigua central térmica de Lada.

La federación también ha valorado el proyecto de electrificación del vapor que consume la fábrica, mediante un sistema de almacenamiento térmico diseñado por Inerco con participación de ingenierías asturianas. De acuerdo con la entidad, cuando esté plenamente operativo permitirá producir sin combustibles fósiles y evitar la emisión de más de 6.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Asimismo, FADE ha reconocido expresamente la labor del director de la planta, Jorge Julián Álvarez, por situar al centro de La Felguera entre las prioridades del grupo.

TRAYECTORIA DE ASTILLEROS GONDÁN

El premio a la 'Trayectoria Empresarial' distingue la evolución de Astilleros Gondán y el papel de Álvaro Platero, cuarta generación de la familia, al frente de su transformación durante más de tres décadas.

La empresa tiene su origen en la construcción de barcos de madera por Francisco Díaz Martínez en la playa de Figueras, en Castropol, donde hoy se ubica el astillero. La sociedad se constituyó en 1925 y dio el salto a los cascos de acero en 1969.

El jurado ha valorado su especialización en buques de alto valor tecnológico, entre ellos remolcadores, buques offshore, ferris, pesqueros y oceanográficos para armadores europeos, así como su contribución al empleo industrial en el occidente asturiano.

Entre sus proyectos recientes, FADE ha destacado la adjudicación por parte de Alemania de dos buques de investigación hidrográfica y la botadura en septiembre del 'Edda Fjord', de 120 metros de eslora.

RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN CEOE

El reconocimiento honorífico distingue la contribución de la Fundación CEOE al desarrollo económico y social y su labor para canalizar la solidaridad empresarial ante distintas crisis.

FADE ha destacado la puesta en marcha del programa 'Empresas que ayudan' durante la pandemia y su ampliación mediante el Plan Sumamos, en colaboración con las administraciones. También ha recordado sus actuaciones para ofrecer empleo y formación a personas desplazadas por la guerra de Ucrania y para trasladar ayuda empresarial a los afectados por la DANA de 2024.

La federación ha vinculado esta labor a la etapa de Fátima Báñez al frente de la fundación, que presidía desde julio de 2020 tras haber sido ministra de Empleo y Seguridad Social, y ha señalado que el galardón pretende rendir homenaje a su memoria.