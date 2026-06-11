La Bienal Climática reflexionará en Avilés sobre la transición ecológica desde la agenda democrática, social y cultural

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (2i); la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanesa Gutiérrez (3d), y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (3i), durante la inauguración de la I Bienal Climática: Ar - Jorge Peteiro - Europa Press

AVILÉS/OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Avilés se convierte desde este jueves hasta el próximo 20 de septiembre en referente cultural y escenario de reflexión sobre el arte, la cultura, la industria y el territorio frente a los grandes retos climáticos. Lo hace bajo el paraguas de la Bienal Climática que ha sido inaugurada en un acto celebrado en el Parque Ferrera en el que ha estado presente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha incidido en que la "transición ecológica no puede ser únicamente una agenda ambiental, tiene que ser también una agenda democrática, social y cultural".

Durante cien días, y bajo el lema 'Ensayar lo inesperado', esta Bienal propone a toda la ciudadanía imaginar "futuros posibles a través de la experimentación cultural, el diálogo y la participación ciudadana".

El ministro ha destacado lo idóneo de haber elegido Avilés porque "esta es una ciudad que conoce bien el significado de la palabra transformación". "Es una ciudad marcada por la industria por el trabajo y por el esfuerzo de generaciones enteras, una ciudad que ha sabido reinventarse sin renunciar a su identidad, que ha sido capaz de mirar al futuro sin olvidar de dónde vienen y creo que hay una enseñanza muy valiosa en ello", dijo Urtasun.

Y es que el ministro ha asegurado que la transición ecológica no puede ser únicamente una agenda ambiental, tiene que ser también una agenda democrática, social y cultural.

"Hablamos de algo mucho más profundo que la reducción de emisiones o la adaptación de nuestras infraestructuras. Hablamos de cómo organizamos nuestra convivencia, de cómo fortalecemos nuestros vínculos con el territorio y de cómo construimos un proyecto colectivo capaz de generar esperanza. Y creo que esa es una de las grandes aportaciones de esta Bienal que hoy inauguramos", dijo el ministro.

Así, a juicio de Ernet Urtasun, en un momento en que demasiadas veces predominan el ruido, la aceleración y la confrontación, la cultura ofrece algo distinto, porque ofrece la posibilidad de comprender mejor la complejidad del mundo que habitamos.

"Nos recuerda que los grandes desafíos de nuestro tiempo no se resolverán desde la polarización, sino desde la cooperación, la creatividad y la inteligencia colectiva y nos ayuda a ampliar nuestra capacidad de imaginar futuros más justos, más habitables y más sostenibles", dijo.

Las palabras de Urtasun han coincidido con las de la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, que ha destacado lo adecuado de Avilés para acoger esta Bienal. "Hay industria, arte y territorio, la triada que reivindica esta Bienal", dijo.

Por su parte la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín se ha mostrado muy satisfecha de que se haya optado por la ciudad para celebrar esta importante cita y ha dicho que cuando los Ministerios implicados tomaron la decisión "lo asumieron con un profundo orgullo y un éxito colectivo de toda la ciudad, pero también como un reto".

Ha indicado que por delante hay cien días en los que se hace una "invitación a buscar nuevas formas de pensar y actuar, apostando por el encuentro y el diálogo en un contexto como el actual en el que se llega a poner en duda el papel de la ciencia". "Les insto a ensayar lo inesperado y doy las gracias a todos los que hicieron posible que hoy estemos aquí abriendo este acto", dijo.

TRECE ESPACIOS

La Bienal Climática se desplegará en 13 espacios distribuidos por Avilés y su entorno, configurando un recorrido que conecta patrimonio histórico, memoria industrial, equipamientos culturales y espacios públicos.

La programación tendrá lugar en enclaves emblemáticos como los palacios de Camposagrado y Valdecarzana, La Grapa, La Curtidora, el Centro Niemeyer, el Campus de España de la Universidad ArcelorMittal, el CMAE, la Biblioteca de La Luz, la Factoría Cultural o La Noria, entre otros.

Esta red de espacios transforma la ciudad en un laboratorio cultural expandido donde arte contemporáneo, industria, territorio y ciudadanía dialogan para imaginar nuevas formas de afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Además la Bienal se completa con un amplio programa público de más de 60 actividades, dirigido por Atelier itd y la Asociación El Día Después, que propone recorridos por paisajes industriales y naturales, talleres participativos, debates, instalaciones, acciones performativas y proyectos que conectan arte, ciencia, ecología y ciudadanía.

La programación presta además una atención especial al patrimonio, la cultura popular y los saberes locales asturianos mediante actividades vinculadas a la memoria rural, la arquitectura tradicional, la oralidad y las prácticas comunitarias.

La programación artística de la Bienal Climática, comisariada por Amanda Masha Caminals, se articula en torno a tres grandes ejes temáticos: Estación Meteo, dedicado a nuevas formas de observar y comunicar lo atmosférico; Industrias Presentes, centrado en los imaginarios de la transición industrial y energética; y Duelos y Júbilos, enfocado en las dimensiones emocionales, sociales y culturales de las transformaciones contemporáneas. La Bienal reúne a más de 40 artistas y colectivos nacionales e internacionales,