Un boleto sellado en Gijón agraciado con más de 70.000 en la Bonoloto

Administración de Loterías, en una imagen de archivo - Europa Press

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un boleto que fue sellado en Gijón ha sido agraciado con uno de los premios de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en el sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 10 de agosto.

El acertante, que recibirá 71.684,82 euros, validó su apuesta en la Administración de Loterías número 35 de Gijón. En el último sorteo de la Bonoloto hubo otro boleto que consiguió un premio de segunda categoría, en este caso sellado en Vilanova I La Geltrú (Barcelona). No hubo boletos acertantes de primera categoría (seis aciertos).

La combinación ganadora fue la compuesta por los números 46, 20, 49, 5, 11, y 26, con el 44 de complementario y el 6 de reintegro, según información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.