Los bomberos sofocan un incendio en la cabina de un camión cisterna en la A-64 en Siero

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en La Morgal, han sofocado el incendio de un camión cisterna en la A-64, a la altura del punto kilométrico 30, sentido Santander, en Siero. El fuego calcinó la cabina del camión y afectó a la cisterna. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 06.58 horas.

En la llamada se indicó que había un camión cuba de leche ardiendo. Se movilizaron seis efectivos de Bomberos del SEPA, con base en La Morgal, que se trasladaron con el vehículo primera salida, el furgón multisocorro y dos vehículos nodriza. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 07.26 horas.

Tras finalizar la intervención, la dotación retiró a base, dando la llegada a las 08.49 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y al servicio de mantenimiento de la vía.