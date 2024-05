Un brote familiar de tuberculosis detectado en Llanes (Asturias)

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha confirmado cuatro casos de tuberculosis en el concejo de Llanes, tres de ellos de personas en edad pediátrica -una de ellas, una lactante de tres meses- y el cuarto, un adulto.

Se trata de un brote familiar y todos los casos están identificados, seguidos y tratados para prevenir la propagación del bacilo, según ha confirmado el Gobierno asturiano este sábado.

El servicio de Vigilancia Epidemiológica monitoriza a diario la situación de estos casos y las personas con las que tienen un contacto más cercano, de acuerdo con el protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En los dos menores de más edad, el riesgo de transmisión es ínfimo, si bien se está a la espera de los resultados de las pruebas para descartar las posibilidades de transmisión anteriores al diagnóstico. El riesgo futuro no existe a los 15 días de iniciar el tratamiento. En función de los resultados, se valorará si se amplía la actuación a otras personas de su entorno.

Las autoridades sanitarias recuerdan que no todas las personas que se infectan con el bacilo de la tuberculosis llegan a desarrollar la enfermedad ya que el cuerpo es capaz de combatir los microbios hasta dejarlos inactivos. Esas personas son portadoras del bacilo pero no transmiten la infección. Son casos en los que la tuberculosis está latente. En otros casos, si el sistema inmune no logra contener al bacilo y el microbio se instala en los pulmones o la garganta, la enfermedad puede ser contagiosa.

En todo momento, Salud trabaja en coordinación con la gerencia del área sanitaria VI, el Ayuntamiento de Llanes, y el entorno de las personas afectadas para delimitar el alcance de la propagación del bacilo y tratar de evitar nuevos casos.