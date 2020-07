El brote de A Mariña hace caer las reservas y extiende la "incertidumbre" a la provincia y comarcas limítrofes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El brote de coronavirus en A Mariña lucense, iniciado el pasado 23 de junio, está teniendo una gran incidencia en el sector turístico de esta zona, que comenzaba a reactivarse con la movilidad entre comunidades tras el fin del estado de alarma y que, como consecuencia de esta situación, ha visto crecer las cancelaciones, incluso "a largo plazo", una "incertidumbre" que se extiende al sector de toda la provincia de Lugo y a las comarcas limítrofes.

"Los empresarios me llaman llorando, diciendo que se les ha volatilizado la perspectiva del verano", ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, una de las localidades más turísticas de la zona, que recibe numerosos visitantes de otros puntos de la cornisa cantábrica por su proximidad.

En este sentido, el regidor ha recordado que, tras "el daño" sufrido por el sector durante el confinamiento, con la pérdida de la primera parte de la temporada alta, los establecimientos confiaban en remontar algo a lo largo de los meses de julio y agosto. "Pero ahora, nos espantaron los clientes en una semana", ha dicho el alcalde, que ha confesado sentir "una impotencia terrible".

Tras el fin del estado de alarma y el regreso de la movilidad tanto entre comunidades y provincias como desde otros países, A Mariña lucense albergaba buenas expectativas, alimentadas por el hecho de que la circulación del virus en la provincia de Lugo había sido de las más bajas de la Comunidad.

Sin embargo, la aparición de este brote y el posterior cierre perimetral del área --decretado este lunes y limitado a Burela desde el viernes--, ha cambiado la perspectiva para el sector, que ya vio el pasado fin de semana como se iban algunos de sus viajeros.

En esta situación, el alcalde de Ribadeo apunta que "están dándose cancelaciones", ya no solo para estas semanas si no "a largo plazo", a pesar de que este municipio es uno de los menos afectados. "Con esto se destruye la imagen de un sitio", lamentaba el regidor.

TODA EL ÁREA LIMÍTROFE

El sector turístico, por su parte, incide en la influencia que las informaciones sobre el brote están teniendo en las reservas ya no solo de A Mariña, si no de toda la provincia y de las comarcas limítrofes.

"La situación genera un clima de preocupación y de incertidumbre que se extiende por todo el territorio", explican desde el Clúster Turismo de Galicia, quienes destacan que las reservas han caído "en el conjunto de la provincia y en comarcas limítrofes".

Teniendo en cuenta el periodo anterior, con "una primavera en blanco y una temporada alta en la que aún no se ha podido trabajar en condiciones", el sector ve la situación "cada vez más crítica". "No se trata de hacer buenas ocupaciones, si no de conseguir sobrevivir este año", apunta el presidente del Cluster, Cesáreo Pardal.

En relación a esta cuestión, Pardal ha querido hacer un llamamiento a la "máxima responsabilidad" a la hora de "evitar noticias falsas" o generar alarmas, dado que "la recuperación de la confianza del consumidor a medio plazo es de vital importancia".

Así, ha destacado que en esta área "se ha actuado de un modo adecuado" y que el sector está haciendo un gran esfuerzo para "garantizar la seguridad sanitaria". "Galicia lo está haciendo bien en materia de aplicación de protocolos", ha dicho Pardal, que ha exigido a los ciudadanos que actúen también con responsabilidad.