El buque Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis, atraca en Gijón y Sanidad Exterior autoriza el desembarque

Pasajeros en las cubiertas del crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis, durante una escala en el puerto de A Coruña, a 16 de mayo de 2026, en A Coruña, Galicia (España). El crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis q - M. Dylan - Europa Press

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis, ha atracado esta mañana en el Puerto de El Musel. Los servicios de Sanidad Exterior han accedido al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la situación sanitaria a bordo dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

Así, según informa Delegación de Gobierno, ee ha autorizado el desembarque a las 08:30 horas, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

Según las mismas fuentes en estos momentos, hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

A las 18:00 horas está previsto que el buque parta con destino a Bilbao.