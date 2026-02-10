Buscan a un hombre de 83 años desaparecido en el monte, en La Barrera, Oviñana

Puesto de Mando Avanzado instalado en San Juan de la Arena para localizar a un joven en una imagen de archivo. - SEPA

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Pravia, Grado, Valdés, Barres, Unidad Canina, Unidad de Drones, Grupo de Rescate y ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias) de Salvamento y Búsqueda en el Medio Terrestre de Cruz Roja junto a Guardia Civil y familiares, buscan desde esta noche a un varón, de 83 años, desaparecido en el monte, en La Barrera, Oviñana, Cudillero.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 00.30 horas de esta noche. En la llamada, realizada por un familiar, indicaban que el hombre había salido esa tarde a limpiar el monte y no había vuelto.

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos, incluido Grupo de Rescate, Unidad Canina y Unidad de Drones, que estuvieron rastreando la zona, sin éxito durante toda la noche. A primera hora de la mañana se ha sumado al rastreo el helicóptero medicalizado del SEPA con el Grupo de Rescate que se coordinará en estas tareas con la aeronave de la Guardia Civil.

En las inmediaciones del cementerio norte de Oviñana se instalará el camión de Puesto de Mando Avanzado del SEPA, desde donde se coordinará el dispositivo y a cuyo frente está el jefe de zona centro. En el PMA también estarán un técnico de Protección Civil del 112 Asturias y uno del área de Bomberos de Asturias.