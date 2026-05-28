Bustinduy aboga por más política social y Estado del Bienestar frente a la desigualdad

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asiste al XV Congreso Internacional y Estatal y III Iberoamericano de Trabajo Social, celebrado en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón. - MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha visto necesario este jueves, en Gijón, promover más política social y más Estado del Bienestar "frente a quienes quieren una sociedad más desigual".

Así lo ha hecho durante su participación en el XV Congreso Internacional y Estatal y III Iberoamericano de Trabajo Social, celebrado en Laboral Ciudad de la Cultura.

Bustinduy ha puesto en valor el papel esencial del trabajo social ante las amenazas y crisis globales actuales. "La labor de los y las trabajadoras sociales es esencial y un orgullo para este país y debemos estar, como sociedad, profundamente agradecidos por vuestro trabajo".

También ha advertido que fenómenos como los conflictos bélicos, la crisis climática o las políticas discriminatorias tienen consecuencias directas sobre la cohesión social y los sistemas de protección.

"El riesgo al que conducen estas amenazas es uno solo: la cristalización de una sociedad cada vez más desigual e injusta", ha alertado.

En este sentido, el ministro ha dejado claro que España ha apostado por la acogida y la integración, la paz y la solidaridad internacional, así como por el fortalecimiento de lo público y del Estado de Bienestar.

Junto a él, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha puesto el foco en que las emergencias y los impactos del Cambio Climático "no se reparten de forma homogénea" sino que afectan con mayor intensidad a quienes ya viven en una situación de vulnerabilidad.

Por ello, ha anunciado que el Ministerio está abordando el Plan de Adaptación Social al Cambio Climático, para avanzar hacia un modelo de emergencias más preventivo, más coordinado y más humano.