Bustinduy reclama transparencia absoluta en casos que afectan al PSOE y rechaza que el PP los instrumentalice

Pablo Bustinduy - IU

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado este miércoles partidario de "transparencia absoluta, rigor y diligencia" en las investigaciones que afectan al PSOE, al tiempo que ha rechazado lo que considera una "intrumentalización" política por parte del PP.

Bustinduy ha sido preguntado por los periodistas, antes de participar en un acto en Langreo, por sus impresiones tras conocerse este miércoles que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a primera hora de la mañana a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'.

Ha manifestado que comparte "el estado de ánimo de muchísima gente en nuestro país a la que este tipo de noticias, este tipo de sucesos, les generan desafección, desapego y rabia", aunque ha subrayado que "la política es otra cosa" y debe enfocarse en "el servicio de la ciudadanía, especialmente de la gente trabajadora".

El Ministro ha señalado que muchas de las informaciones sobre estos casos "son preocupantes y desagradables, otras son raras" y ha insistido en que "la única solución posible es una: transparencia absoluta, rigor absoluto y diligencia absoluta de las investigaciones que se esclarezcan la verdad sobre cada una de las causas y cada uno de los casos".

Además, Bustinduy ha criticado duramente al expresidente José María Aznar por sus últimas declaraciones y ha rechazado que Aznar o el PP decidan "cómo funciona la democracia española". Ha dicho que el espacio político de Sumar ha permanecido "sin una sola condena" a pesar de "decenas de causas judiciales instrumentalizadas".

El ministro ha reafirmado su compromiso con el Gobierno, señalando que se dedica "todos los días a intentar ser bien, de la mejor manera que pueda, el interés general" y ha garantizado que trabajará "cada día con la misma determinación para intentar hacer que la vida de la gente trabajadora en este país sea un poquito mejor".