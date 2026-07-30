Cadasa adjudica en 141.709 euros la reforma del abastecimiento de Lendequintana

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha adjudicado por 141.709 euros las obras de reforma del sistema de abastecimiento de Lendequintana, en Villayón, a la empresa Mevals Proyectos y Construcciones SLU. El objetivo de la actuación es aumentar la garantía de suministro de agua potable a esta población, donde residen cerca de un centenar de personas y existe una cabaña ganadera de 40 reses.

Las obras se desarrollarán en el entorno del embalse de Arbón, una infraestructura que abastece a más de 30.000 habitantes del occidente. Renovarán 1.560 metros de conducción hidráulica mediante la instalación de una nueva tubería entre el depósito de Zaporrel y la canalización existente hacia el depósito de Lendequintana, renovado recientemente por Cadasa.

Para reforzar el sistema ante posibles episodios de escasez en verano, se instalarán tres nuevas arquetas de captación de manantiales a lo largo del trazado, que se vallarán para evitar la entrada de animales y garantizar la calidad del agua.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración firmado por el consorcio con el Ayuntamiento de Villayón, por el que Cadasa asume la ejecución de las obras, mientras que el consistorio aporta los terrenos y se encarga de la redacción del proyecto y del mantenimiento de las instalaciones.