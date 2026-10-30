Caen en Avilés tras asaltar estancos en El Pozón y Villalegre, atacar en un ascensor en Gijón y robar en Siero

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por concluido un operativo policial que ha permitido esclarecer una cadena de delitos contra la propiedad y las personas en Avilés, Gijón y Siero. La investigación ha culminado con la detención en Avilés del presunto responsable de seis robos con violencia perpetrados en estancos de los barrios de El Pozón y Villalegre.

Además de los robos en estancos, algunos de ellos registrados desde 2025, al detenido se le imputa un robo con violencia a una persona de especial vulnerabilidad ocurrido el pasado 13 de julio en Gijón. En este caso, el detenido siguió a la víctima tras percatarse de que había realizado un reintegro en un cajero, la abordó dentro del ascensor de su domicilio y le sustrajo el dinero.

Asimismo, se le atribuyen dos delitos de hurto a repartidores, uno cometido el 6 de octubre en el municipio de Siero y otro de igual naturaleza en Avilés. En el suceso de Siero, sustrajo la documentación al conductor de una furgoneta de reparto y posteriormente utilizó la tarjeta bancaria robada para realizar compras en varios comercios de la región.

El dispositivo de localización y detención se concretó en la mañana del 26 de octubre, fruto de una exhaustiva investigación conjunta de las comisarías de la Policía Nacional de Avilés, Gijón y Pola de Siero, en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Avilés.