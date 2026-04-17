Caja Rural de Asturias y la Cámara de Oviedo renuevan la colaboración para el programa 'Agendados'

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, firma con el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, la renovación de su acuerdo de colaboración para el programa "Agendados". - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) - Caja Rural de Asturias y la Cámara de Comercio de Oviedo han renovado su colaboración para asesorar a pequeñas empresas y fomentar su crecimiento en el Principado a través del programa 'Agendados', que cumple este año su décima edición.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, y el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, han presentado el acuerdo en una rueda de prensa en la sede cameral, donde han coincidido en que este acuerdo evidencia la continuidad de una relación "sólida y útil" para Asturias.

Paniceres ha explicado que este acuerdo ayuda en cada edición a 20 empresas a vender más a través de las agendas comerciales, que "abren puertas, generan oportunidades y convierten conocimiento en negocio". A lo largo de estos diez años de colaboración han participado más de 200 empresas, logrando que algunas de las empresas vendan en sitios a los que "nunca hubieran podido llegar". Llegan, ha explicado Carlos Paniceres, a través de los contactos de la red cameral.

Por su parte, Antonio Romero ha celebrado que este programa se haya consolidado como un "éxito" en todas sus ediciones y ha destacado que sirve para fomentar las competencias comerciales de las empresas, de manera que se les ayuda a crear sus páginas web, analizar los mercados y estudiar potenciales clientes y cómo llegar a ellos.