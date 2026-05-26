Caja Rural de Asturias y PEP crean la primera línea de financiación nacional para proyectos 'passivhaus'

Javier Turiel, Responsable De Sostenibilidad Y Riesgos ASG; Mariano Espín, Director Comercial Caja Rural De Asturias; Concha Uría, Presidenta De PEP Y Liliana Valdés, Responsable De Instituciones En Caja Rural De Asturias, Durante La Firma Del Convenio. - JAVIER BUSTAMANTE

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) y Caja Rural de Asturias han firmado un acuerdo de colaboración para crear, por primera vez en España, una línea de financiación específica y exclusiva para proyectos de construcción que cuenten con la certificación Passivhaus de alta eficiencia energética.

El acuerdo busca mejorar la competitividad de los profesionales del sector y facilitar la viabilidad de sus proyectos. La firma del convenio ha tenido lugar en las oficinas centrales de la entidad bancaria en Oviedo y ha contado con la participación de la presidenta de PEP, Concha Uría, y del director del Área Comercial de Caja Rural de Asturias, Mariano Espín.

Uría ha mostrado su satisfacción tras "varios meses de negociaciones" y ha manifestado su deseo de que los socios "puedan aprovechar y se apoyen en este convenio para sacar adelante sus proyectos". Por su parte, Espín ha destacado que la alianza reafirma la "apuesta por la sostenibilidad" de la entidad de la mano del "referente nacional en cuanto a construcción y rehabilitación energéticamente eficientes".

CALENDARIO

Además de las condiciones económicas preferentes, han diseñado un plan de difusión y promoción del estándar Passivhaus en España que se desarrollará durante los próximos meses y que incluye las siguientes citas el 27 de mayo, con una sesión informativa online exclusiva para los socios de PEP para desgranar los detalles técnicos del acuerdo; y el 24 de junio, un encuentro profesional presencial en Asturias. En septiembre, será el turno de un encuentro profesional presencial en Madrid; y el 22 y 23 de octubre, Caja Rural de Asturias participará en el panel de ponencias de la 18.ª Conferencia Española Passivhaus (18CEPH) en Logroño (La Rioja).