Caja Rural de Asturias promueve el trabajo en red con asociaciones, colectivos e instituciones. - CAJA RURAL ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La acción social de Caja Rural de Asturias reunió este jueves a asociaciones, colectivos e instituciones en el evento 'Educar, conectar y transformar con valores' que tuvo por objeto promover en torno a ideas y experiencias un diálogo constructivo y enriquecedor desde una posición de escucha y motivar el trabajo en red y la colaboración.

La responsable de instituciones en Caja Rural de Asturias, Liliana Valdés, destacó en su intervención que "apuestan por escuchar propuestas y acompañar proyectos que generan oportunidades reales y que impulsan el desarrollo económico".

"Creemos que el talento joven necesita espacios donde crecer, expresarse y sentirse acompañado, y que ese crecimiento es más sólido cuando se construye desde la colaboración, la creatividad y la conexión con el entorno", dijo Valdés.

Los proyectos seleccionados para la puesta en común con el resto de colectivos fueron el Programa de Animación Hospitalaria de Cruz Roja Juventud; el programa '¡Nenos y nenas al teatro!'; el Club de Salvamento y Socorrismo Gijón; la Red de Huertos Escolares Ecológicos y FinEduca360: Jóvenes para Jóvenes

Desde Caja Rural destacan que estos cinco proyectos constituyen una muestra representativa del compromiso de la entidad con la educación.