Calvo cree que el soterramiento del Muro de San Lorenzo "difícimente llegará a ejecutarse"

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en una imagen de archivo - CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DEL PRINCIPADO

OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, se ha mostrado este sábado crítico con el proyecto de soterramiento del Muro de San Lorenzo, anunciado estos días por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón. Según Calvo se trata de algo que "difícilmente llegará a ejecutarse" por plazos, coste y complejidad.

En su cuenta de Facebook, Calvo ha hecho una serie de consideraciones al respecto del soterramiento y ha pedido rigor en lo que respecta al debate sobre el mismo. A juicio del dirigente regional no existe el riesgo cero en una obra como la que se plantea.

"Se trata de excavar durante años en un entorno urbano consolidado, a escasa distancia de edificaciones y en condiciones geotécnicas condicionadas por la proximidad al mar y la presencia de agua subterránea", ha advertido.

Considera que la actuación implicaría movimientos de terreno, vibraciones y alteraciones del nivel freático "con posibles consecuencias como fisuración, asientos diferenciales o afecciones estructurales en edificios próximos".

La implantación de una estructura enterrada en primera línea de costa, añade, implica exposición permanente a filtraciones, interacción continua con el nivel freático y el agua marina y necesidad de sistemas de drenaje y mantenimiento durante toda su vida útil. "Desde el punto de vista de la ingeniería, esto define una infraestructura exigente, con elevada dependencia de su mantenimiento y potencialmente vulnerable a lo largo del tiempo, con riesgo de no sobrevivir a su vida útil prevista. No es una solución estructural de protección costera", ha zanjado Calvo.