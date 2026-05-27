Calvo dice que en materia de cercanías hay "sintonía y acuerdo con el Ministerio" y se verá con nuevos anuncios

Archivo - Vías del tren de la red de cercanías de Asturias. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha abordado este miércoles en el Pleno la hoja de ruta para las cercanías en Asturias y ha asegurado que hay una relación constante y las infraestructuras ferroviarias son un ejemplo de buen avance en esas relaciones con el Ministerio.

"Son bien conocidas otras cuestiones en las que no hay sintonía y no hay acuerdo con el Ministerio de Transportes, en cercanías ferroviarias, en materia ferroviaria sí y lo digo porque además esta semana se verá con nuevos anuncios y con nuevas inversiones y con seguimiento sobre los datos", dijo el consejero.

Respecto a esa hoja de ruta ha indicado que el recorrido pasa por completar las inversiones, optimizar el funcionamiento del servicio, integrar plenamente el ferrocarril dentro del sistema autonómico de transporte y reforzar la capacidad de decisión para construir unas cercanías más útiles, más modernas y mejor conectadas con Asturias y con su ciudadanía.

Calvo respondía así a la diputada del grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé que ha sido muy crítica con la situación de la red de cercanías. La diputada ha indicado que si bien es cierto que comparte el modelo con el Gobierno pero ha añadido que "lo que necesitamos es un modelo real, no solamente sobre el papel".

"Cada euro que llegue, desde luego, es bienvenido, pero ya tuvimos demasiadas fotos, demasiados anuncios y demasiados calendarios que luego no se cumplieron, que se quedan en nada", dijo Tomé.

Así la parlamentaria del Grupo Mixto ha insistido en que lo que necesitamos ahora es que lo que el consejero anunciaba se cumpla. "Necesitamos resultados tangibles en puntualidad, más frecuencias donde hace falta, material en condiciones, estaciones accesibles de verdad e información directa y clara cuando hay cualquier tipo de incidencia", indicó Tomé.