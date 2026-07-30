Calvo (FADE) pide a Salud medidas para hacer frente "al complejo problema del absentismo laboral"

Archivo - María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo, ha mantenido este jueves una reunión con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para abordar el, a su juicio "grave problema del absentismo laboral". Calvo ha indicado que es "un problema complejo que tiene muchas causas y que no todo se resuelve desde esta consejería, pero que si puede facilitar algunas soluciones para al menos reducirlo".

"Llevamos tiempo pidiendo que haya una información más detallada sobre las patologías que tiene más incidencia por edades porque creemos que lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico, para tener claro que es realmente lo que está pasando y por tanto, eso es lo primero que vamos a solicitar", ha indicado.

Además María Calvo ha indicado que hace ya más de un año que se firmó un convenio con las mutuas para colaborar fundamentalmente para que si el trabajador quería se pudiera derivar a la mutua determinadas patologías traumatológicas que tienen mucha lista de espera y que en la sanidad pública se están tardando mucho en resolver, convenio que todavía no se ha puesto en marcha.

Así mismo la presidenta de la patronal ha trasladado a Saavedra la necesidad de meorar el funcionamiento del propio sistema de altas y bajas y la propia comunicación con la empresa porque "muchas veces es difícil hacer ese seguimiento que consideran imprescindible".