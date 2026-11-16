Calvo reivindica una ley portuaria propia para Asturias que haga compatibles pesca, turismo y ocio

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OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias Alejandro Calvo, ha defendido este lunes la futura Ley de Puertos, asegurando que la normativa permitirá ordenar la actividad portuaria, modernizar la red de 24 puertos de titularidad autonómica y reforzar el papel de la pesca profesional, especialmente para la flota artesanal, respondiendo así a la realidad del litoral asturiano.

Durante su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) con motivo de la tramitación parlamentaria de la Ley, Calvo ha explicado que, aunque el Principado tiene competencias exclusivas en esta materia, hasta ahora carecía de una norma integral y se apoyaba en disposiciones autonómicas parciales y normativas pensadas para "otras realidades portuarias".

Ahora, con este proyecto el Ejecutivo busca dotar a los puertos de un marco jurídico completo que aporte seguridad y transparencia. "Necesitábamos una ley propia para nuestros puertos adaptada a sus características y que ofreciera seguridad a las administraciones, a las personas usuarias y a quienes desarrollan su actividad en ellos". Todo ello, ha agregado Calvo, para tener una red portuaria "moderna, bien planificada y mejor gestionada".

Para ello el consejero ha destacado el refuerzo de la coordinación con los ayuntamientos pesqueros y los mecanismos de participación en la planificación, además de impulsar convenios para mejorar la gestión y la integración de los espacios portuarios en los entornos urbanos.

Entre las principales novedades, la norma incorpora el Plan de Puertos del Principado de Asturias, que permitirá planificar las infraestructuras y ordenar las inversiones con una "visión global".

Esta planificación se concretará en cada recinto mediante las delimitaciones de espacios y usos portuarios, que organizarán las áreas de actividad portuaria, los usos complementarios, como los deportivos, turísticos, comerciales y de ocio, y las reservas para futuras ampliaciones. "Queremos que todas estas actividades puedan convivir de forma ordenada y compatible", ha subrayado el consejero.

DEFENSA DE LA PESCA PROFESIONAL

En el ámbito de la pesca profesional, la ley establece la necesidad de contar con espacios adecuados para el amarre y la descarga, así como con instalaciones para la primera venta y comercialización de los productos, como las lonjas o rulas.

"Queremos que la actividad pesquera siga disponiendo de las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo en nuestros puertos y hacerlo con garantías de futuro", ha defendido Calvo.

Por otro lado, el proyecto ordena el dominio público portuario mediante autorizaciones y concesiones, regula las obras de construcción, ampliación y conservación de infraestructuras e incorpora medidas ambientales y de seguridad. Estas últimas incluyen la prevención de la contaminación, la regulación de vertidos, la gestión de residuos, la adaptación al cambio climático y las obligaciones relativas a mercancías peligrosas.

El consejero ha subrayado que Asturias necesitaba una ley propia para los puertos que permita "cuidar, ordenar y preparar" los puertos para el futuro sin perder de vista lo que representan para Asturias y para las personas que viven y trabajan en el litoral.

LOS GRUPOS PIDEN UNA NORMA MENOS RESTRICTIVA CON LA PESCA RECREATIVA

Tras la exposición del consejero, los distintos grupos parlamentarios han hecho sus valoraciones sobre la Ley de Puertos, destacando que, si bien es necesaria para actualizar y adaptar la normativa a la idiosincrasia asturiana, incluye aspectos mejorables vinculados a las restricciones a la pesca recreativa en puertos o la autonomía de los ayuntamientos.

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha subrayado que comparte el objetivo del proyecto pero el texto incluye cuestiones que "deben corregirse", tales como la falta de plazos para la aprobación del plan de puertos o la prohibición con caracter general de la pesca recreativa salvo en zonas habilitadas. En su lugar, ha defendido una regulación encaminada a lograr que las actividades "convivan", pero no "prohibir por defecto".

En la misma línea, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Xabel Vegas ha subrayado que las limitaciones a la pesca recreativa deben "estar justificadas". También ha pedido que la ley sirva para que los pueblos "puedan seguir viviendo del mar y junto al mar", con empleo y un patrimonio público "al servicio de toda la sociedad".

Desde Vox, la portavoz Carolina López ha asegurado que la ley "solo convence" a quienes la han redactado, y no a los usuarios implicados. A su juicio, incluye sanciones "desproporcionadas" y convierte a los ayuntamientos en "meros espectadores" de lo que ocurra en sus puertos, "hurtando" a los consistorios su potestad de control del territorio.

El diputado del PP Pedro de Rueda, por su parte, ha cuestionado la falta de plazos para el desarrollo de la norma, y ha lamentado que la ley se ha hecho sin escuchar "suficientemente" a los afectados. El PP presentará enmiendas para "mejorar" la ley, con el objetivo de que ordene la convivencia entre trabajadores, navegantes o pescadores recreativos.

Finalmente, el diputado del PSOE Ángel Ricardo Morales ha explicado que con esta normativa se pretende reforzar el papel tradicional de los puertos como elementos de dinamización tanto económica como social. Se trata, ha dicho, de "defender más eficazmente el medio ambiente, de configurar unos puertos resilientes a las consecuencias del cambio climático, de que sean económicamente eficientes sin renunciar a sus singularidades históricas, de hacer de ellos lugares seguros para trabajar y abiertos para el disfrute de toda la ciudadanía".