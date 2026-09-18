La Cámara de Comercio de Oviedo renueva el convenio para mantener su Antena Cameral en Villaviciosa - CÁMARA

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, han firmado este jueves la renovación del convenio de colaboración que permite mantener abierta la Antena Cameral de la Cámara en el concejo.

Durante el acto, Paniceres agradeció al Ayuntamiento su colaboración y destacó que la renovación supone "un compromiso con Villaviciosa, con sus empresas, con sus autónomos y con sus emprendedores". El presidente de la Cámara hizo además entrega al alcalde de un diploma en reconocimiento a la colaboración entre ambas instituciones.

La Antena Cameral presta servicio a empresas, profesionales y emprendedores de Villaviciosa y del conjunto de la Comarca de la Sidra, acercando los programas y recursos de la Cámara de Comercio. La entidad ha destacado la diversidad del tejido empresarial de la comarca, con actividad en sectores como el agroalimentario y la sidra, el comercio, el turismo y los servicios.