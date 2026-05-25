La Cámara de Comercio plantea nueve prioridades para integrar de forma efectiva a Asturias en el Corredor Atlántico

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo ha planteado nueve prioridades para lograr una integración efectiva de Asturias en el Corredor Atlántico, coincidiendo con la visita al Principado del coordinador europeo de esta red, François Bausch.

La institución cameral ha defendido que la incorporación de Asturias debe sustentarse en compromisos verificables, plazos concretos y actuaciones prioritarias en materia ferroviaria, logística y portuaria, frente a lo que considera una inclusión "meramente declarativa" que mantiene déficits estructurales.

En este sentido, advierte de que la actual situación encarece la logística, reduce la competitividad industrial y limita el potencial de los puertos asturianos dentro del sistema atlántico europeo, por lo que aboga por sustituir la "inclusión nominal" por una integración real y evaluable.

Entre las principales demandas, la Cámara reclama un calendario cerrado con hitos verificables, la implantación del ancho estándar europeo y la corrección de los cuellos de botella ferroviarios en el eje Asturias-León-Valladolid.

Asimismo, solicita priorizar los accesos ferroviarios y viarios a los puertos de Gijón y Avilés y su conexión con la ZALIA, así como recuperar infraestructuras estratégicas como el vial subterráneo de Jove.

La agenda planteada incluye también la necesidad de vincular las actuaciones a compromisos concretos de financiación y seguimiento público, reconocer el papel estratégico de Asturias como nodo industrial y logístico del noroeste peninsular, y evitar que se den por cumplidos objetivos aún pendientes sobre el terreno.

Igualmente, la Cámara apuesta por impulsar una estrategia logística integrada que articule puertos, red ferroviaria e industria, y por abordar la "penalización estructural" que supone el peaje del Huerna, al considerar que genera sobrecostes y desventajas competitivas.

La entidad concluye que Asturias no reclama un trato de favor, sino el cumplimiento efectivo de los principios de cohesión y conectividad de la red transeuropea, y advierte de que mantener su integración en términos nominales tiene un coste directo para la industria y la credibilidad del propio Corredor Atlántico.